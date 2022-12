Intel zamierza anulować desktopowe procesory Meteor Lake-S

Docierają do nas zaskakujące informacje na temat desktopowych procesorów Meteor Lake-S. Intel może je anulować.

Znany informator ze świata hardware'u — OneRaichu — uważa, że Intel może anulować desktopowe procesory Meteor Lake-S z podstawką LGA 1851. Zazwyczaj przekazywał on sprawdzone informacje, więc coś może być na rzeczy.

Intel anuluje procesory Meteor Lake-S?

Nie oznacza to, że Intel zamierza całkowicie zrezygnować z układów Meteror Lake. Z plotek wynika, że anulowanie zostaną modele desktopowe, natomiast Niebiescy nadal zamierzają wprowadzić wersje laptopowe. Miały to być pierwsze układy w litografii Intel 4 EUV. Samo to miało przynieść 20-procentową poprawę w wydajności na zużycie energii.

MTL-S seems maybe canceled.🤔 — Raichu (@OneRaichu) December 23, 2022

Nie są znane powody, dla których Intel miały zrezygnować z procesorów Meteor Lake-S. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, to pierwszą serią układów, która wykorzysta socket LGA 1851 będzie dopiero Arrow Lake. Następne w kolejności będą prawdopodobnie Lunar Lake oraz Pather Lake, co oznaczałoby, że aż trzy serie procesorów Intela wykorzystają nową podstawkę. To cieszy, bo dobrze wiemy, że dla tego producenta to dość nietypowe podejście.

Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki, więc podchodźcie do nich z dużym dystansem.

