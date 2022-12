Te karty graficzne zaoferują wbudowany ekran i przycisk do podkręcania

Ważny jest dla Ciebie wyjątkowy wygląd komputera? Potrzebujesz ciszy, chłodu i wydajności? W takim razie Colorful może mieć coś dla Ciebie!

Przy premierze ostatnich kart graficznych NVIDII i AMD wybrani partnerzy wypuścili modele w białej kolorystyce. Wygląda na to, że był to dobry pomysł i cieszą się one popularnością. Co i rusz kolejna firma zapowiada białe wersje swoich kart graficznych. Tym razem padło na chińskiego producenta Colorful.

Colorful kusi wyjątkowym wyglądem i dodatkami

Chińczycy zapowiedzieli, że lada dzień na rynek (wpierw chiński) trafią modele z serii Vulcan White. Oparte będą o najnowsze układy od Zielonych, a więc karty NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080.

Seria Vulcan jest jedną z wyżej pozycjonowanych. Pochwalić się ona może 3,5-slotowym układem chłodzenia z trzema wentylatorami oraz backplatem. Całość dopełnia fizyczny przycisk do automatycznego OC.

To co wyróżnia propozycje Colorful to... mały, kolorowy ekran. Może on wyświetlać parametry karty graficznej lub wybrane przez użytkownika animacje. Jest odłączany i można go postawić na biurku.

Niestety sugerowane ceny za serię Colorful GeForce iGame RTX 40 Vulcan White pozostają tajemnicą. Jedno jest pewne - ze względu na ekran LCD i biały kolor z pewnością będzie drogo.

