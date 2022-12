NVIDIA odświeża kartę RTX 3050. Zmienia się zużycie energii

Partnerzy NVIDII zaczęli sprzedawać ulepszoną wersję karty graficznej GeForce RTX 3050. Ta bazuje na innym rdzeniu niż wcześniej.

W portfolio pierwszych producentów zaczęła pojawiać się nowa wersja karty graficznej GeForce RTX 3050. Chociaż bazuje ona na innym rdzeniu, to nie przynosi wielkiej zmiany. Najważniejsza i tak naprawdę jedyna dotyczy zużycia energii.

Odświeżony GeForce RTX 3050

Standardowo karta graficzna GeForce RTX 3050 budowana była z wykorzystaniem układu graficznego GA106. Teraz do sprzedaży trafiły odświeżone modele z układem GA107. Co ciekawe, prawdopodobnie od początku RTX 3050 miał być budowany na bazie GA107, ale na tamten moment priorytetem dla NVIDII były wersje laptopowe, więc podjęto decyzję o zmianie.

Teraz w końcu do sprzedaży trafią GeForce'y RTX 3050 z GA107. Mają one taką samą specyfikację, co oznacza między innymi 2560 jednostek CUDA, 8 GB pamięci GDDR6 14 Gbps na 128-bitowej szynie oraz taktowanie 1807 MHz. Najważniejsza różnica to zużycie energii. To spada ze 130 do 115 W. Różnica niby niewielka, ale w dłuższej perspektywie będzie miała wpływ na wysokość rachunków za prąd.

Jedną z pierwszych takich kart będzie MSI GeForce RTX 3050 Ventus X2 XS 8G OCV1. Co ciekawe, jest ona wyposażona w trzy wyjścia wideo: jedno HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4a oraz jedno DL-DVI-D. Zaskakuje przede wszystkim ostatni typ złącza, który był już trochę zapomniany.

Zobacz: Te karty graficzne zaoferują wbudowany ekran i przycisk do podkręcania

Zobacz: MSI szykuje aż 7 różnych modeli GeForce RTX 4070 Ti

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech