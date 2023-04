Intel Adamantine. Czy to będzie zbawienie dla graczy?

Wygląd na to, że kolejna generacja procesorów Intela może nas zaskoczyć. Dostaniemy nie tylko nowe mikroarchitektury, ale również wydajną pamięć Intel Adamantine.

Najnowsze procesory komputerowe na rynku to rodziny Intel Raptor Lake oraz AMD Ryzen 7000, które debiutowały ledwie kilka miesięcy temu. Jednak Niebiescy i Czerwoni pracują już w pocie czoła nad kolejnymi generacjami. Jedną z nich ma być seria Intel Meteor Lake, która owiana jest wieloma tajemnicami.

Premiera planowana jest na drugą połowę 2023 roku

Amerykanie potwierdzili jednak kolejną z informacji. Należy się spodziewać, że rodzina Intel Meteor Lake będzie wyposażona w Intel Adamantine. Mowa o pamięci podręcznej typu L4. W przeszłości była już ona obecna jako eDRAM w serii Intel Broadwell, a od niedawna podobnego rozwiązania używa AMD jako 3D V-Cache.

W sieci pojawiły się szczegóły patentu Intela z grudnia 2020 roku. Zakłada on, że następna generacja SoC (Meteor Lake) ma dysponować rozwiązaniem nowej generacji "on-package cache". Innymi słowy pamięć podręczna L4 znalazła by się w sekcji podstawowej, a dostęp do niej miałby mieć każdy z bloków CPU.

To pozwoliłoby znacznie skrócić czasy dostępu, a tym samym zwiększyć wydajność. Zdaniem Intela pamięć cache L4 pozwoli na poprawę bootowania oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Jednak zarówno procesory Intel Broadwell, jak i AMD Ryzen X3D udowodniły już, że taka pamięć znacznie zwiększa wydajność w grach.

Mniej sprawdzone źródła aniżeli sam Intel twierdzą, że pamięć Intel Adamantine może zaoferować nawet ponad 1 GB pojemności. Acz aktualnie testowane są skromniejsze rozwiązania od 128 MB do 512 MB.

Niestety nadal nie wiadomo czy procesory Intel Meteor Lake trafią do komputerów stacjonarnych, czy tylko na rynek mobilny (laptopy). Wiele wskazuje na to, że PC będą musiały zadowolić się serią Intel Raptor Lake Refresh. Tak czy siak premiera Intel Meteor Lake planowana jest na drugą połowę 2023 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Intel, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne