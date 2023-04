Thermaltake CTE C750 to przewiewna obudowa z odwróconym wnętrzem

W świecie obudów komputerowych nadal jest miejsce na innowację. I tym razem przekłada się ona na niże temperatury podzespołów. Wszystko dzięki Thermaltake.

Podczas targów elektroniki użytkowej CES 2023 w Las Vegas (USA) tradycyjnie już nie zabrakło również producentów sprzętu komputerowego. Jedną z firm, która chwaliła się swoimi nowościami był Thermaltake. Sporym zainteresowaniem cieszyły się pokazane obudowy z serii CTE.

Odwrócone wnętrze zapewnia niskie temperatury CPU I GPU

Mowa o konstrukcjach Full Tower, których wnętrze odwrócone zostało o 90°. Na pierwszy rzut oka największą różnicą jest pionowo montowana karta graficzna. Poprawia to cyrkulację powietrza, a tym samym przekłada się na niższe temperatury podzespołów pod obciążeniem. Do wyboru jest wersja Air, oraz TG.

Thermaltake CTE C750 to obudowa o wymiarach 565 x 327 x 599 milimetrów i wadze 16,7 kilogramów. W środku zamontować możemy płyty główne w standardzie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 420 milimetrów; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów, zasilacze ATX o długości do 220 milimetrów oraz do siedmiu dysków w formacie 3,5" lub dwunastu 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do 14 wentylatorów - po trzy 140-/120-milimetrowe na przodzie, spodzie, tyle i boku oraz dwa na górze. Istnieje również możliwość montażu jednostek 200-milimetrowych froncie i z tyłu. Fani układów chłodzenia cieczą zmieszczą tutaj radiatory o długości do 420 milimetrów.

Fabrycznie dostajemy trzy wentylatory 140-milimetrowe pracujące z prędkością do 1500 RPM i głośnością do 30,5 dB(A). Thermaltake CTE C750 Air oferuje klasyczne "śmigła", zaś Thermaltake CTE C750 TG ARGB wyposażony został w wersje z kolorowym, adresowalnym podświetleniem LED

Panel I/O umieszczony został na górze obudowy, bliżej prawej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, cztery USB 3.2 Gen 1 typu A, złącza audio oraz przyciski Power i Reset.

Obudowa Thermaltake CTE C750 ma trafić niedługo do sprzedaży. Do wyboru będą dwie wersje - przewiewna (Air) i z frontem z hartowanego szkła (TG ARGB) oraz dwa warianty kolorystyczne - czarny i biały. Sugerowane ceny na rynek europejski pozostają tajemnicą.

Zobacz: Acer Predator Orion X to kosmiczny komputer z flagowymi podzespołami

Zobacz: Genesis Xenon 220 G2 to tania i cicha myszka dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Thermaltake

Źródło tekstu: oprac. własne