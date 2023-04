Acer Predator Orion X to kosmiczny komputer z flagowymi podzespołami

Powiedzenie "w małym ciele wielki duch" dotyczy najwyraźniej również komputerów. Acer pokazał miniaturowy zestaw z topowym procesorem Intela oraz flagową kartą graficzną NVIDII. Całość z chłodzeniem wodnym All in One i RGB LED.

Ostatnią z nowości, która przykuła naszą uwagę na tegorocznej konferencji Next@Acer jest gotowy zestaw komputerowy z serii Predator. Mowa o urządzeniu w formacie SFF, które charakteryzuje się futurystyczną stylistyką z RGB LED. Kluczowe są tutaj jednak zastosowane podzespoły komputerowe.

Acer sięgnął po flagowy procesor i kartę graficzną

Mowa o najmocniejszym procesorze Intel Core 13. generacji oraz najmocniejszej karcie graficznej NVIDIA Ada Lovelace. Zarówno GPU, jak i CPU mają swoje oddzielne strefy. Nie zabrakło gotowe układu chłodzenia cieczą.

Acer Predator Orion X to miniaturowy komputer z 24-rdzeniowym i 32-wątkowym procesorem Intel Core i9-13900KS pracującym z zegarem do 6,0 GHz. Dopełnia go karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 z 24 GB pamięci VRAM GDDR6X, której niestraszne najnowsze gry AAA w rozdzielczości 4K.

Dostajemy tutaj do 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz dwa SSD o pojemności 1 TB. Prócz tego użytkownik ma do dyspozycji dwa złącza SATA III i kieszeń hot-swap M.2. W przypadku kontrolera sieciowego zdecydowano się na Intel Killer E3100G oraz kartę Killer Wi-Fi 6E AX211 od łączności bezprzewodowej.

Dedykowana aplikacja Acer PredatorSense 4.0 pozwala na wygodne monitorowanie parametrów systemu, łatwe podkręcanie (OC) oraz sterowanie podświetleniem RGB LED. Zaś górne ramię w kilka sekund może zostać przekształcone w uchwyt na słuchawki, co pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku.

Acer Predator Orion X zadebiutuje w Europie we wrześniu. Sugerowana cena ma wynosić 2499 euro, czyli równowartość około 11 645 złotych. Aktualnie to najwydajniejszy tak mały PC na rynku.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: oprac. własne