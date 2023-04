Acer Predator Triton 17 X to laptop mocniejszy od stacjonarnego PC

Jesteś zapalonym graczem, który dużo podróżuje? Marzy Ci się granie w najnowsze gry w rozdzielczości 4K? Nie ma sprawy! Wystarczy Ci do tego nowy laptop Acera z procesorem Intela i kartą graficzną NVIDII. Cena jest jednak zabójcza.

Kolejną z nowości pokazanych na konferencji Next@Acer jest laptop skierowany do najbardziej wymagających graczy. Tajwańczycy postawili tutaj na najwydajniejsze dostępne na rynku podzespoły, a więc połączenie procesora Intel Core 13. generacji oraz karty graficznej z serii NVIDIA Ada Lovelace.

Acer to najwyższa wydajność w równie wysokiej cenie

Obudowa o grubości 25 milimetrów wykonana została w technologii CNC, a powierzchnia była piaskowana. Przekłada się to na bardzo duża wytrzymałość, ciekawy wygląd oraz miłą w dotyku teksturę. Oczywiście nie zapomniano o zatrzęsieniu otworów wentylacyjnych by poskromić moc oferowanego CPU i GPU.

Acer Predator Triton 17 X oferuje procesor Intel Core i9-13900HX wyposażony w 24 rdzenie i 32 wątki z zegarem sięgającym do 5,4 GHz. Na układ graficzny zaś wybrano NVIDIA GeForce RTX 4090, której nie straszne najnowsze gry AAA w rozdzielczości 4K. Całość doprawiona obsługą ray tracingu oraz technologii DLSS 3.

Tajwańczycy zaoferują nawet konfiguracje z 64 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz oraz nośnikiem SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 4 TB. Wisienką na torcie jest spektakularny, 17-calowy ekran Mini LED oferujący rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli i częstotliwość odświeżania do 250 Hz.

Za sprawą maksymalnej jasności do 1000 cd/m2, kontraście 1 000 000:1 oraz pokryciu palety barw DCI-P3 w 100% całość spełnia rygorystyczne wymagania standardu DisplayHDR. Oczywiście nie zabrakło tutaj podświetlenia RGB LED, kart sieciowych Killer, Wi-Fi 6E, złącza Thunderbolt 4 czy czytnika kart SD 7.0.

Acer Predator Triton 17 X trafi do Europy w czerwcu. Oczywiście taka specyfikacja swoje kosztuje - sugerowana cena to 4499 euro za podstawową konfigurację, a więc około 20 999 złotych. Osoby szukające niemal tak samo mocnych, ale tańszych sprzętów powinny zerknąć na inne nowości jak Acer Predatior Helios Neo 16 - od 2199 euro (ok. 10 249 złotych) czy Acer Predator Triton 14 - od 2399 euro (ok. 11 179 złotych).

Źródło zdjęć: Notebookcheck

Źródło tekstu: oprac. własne