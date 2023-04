Genesis Xenon 220 G2 to tania i cicha myszka dla graczy

Szukasz nowej myszki komputerowej i nie chcesz wydawać dużo pieniędzy? Grasz sporo w nocy? W takim razie Genesis Xenon 220 G2 może Cie zainteresować.

Rosnące ceny na sklepowych półkach widać nawet w przypadku podzespołów komputerowych oraz peryferii. Na szczęście na rynku nadal są firmy, które próbują dostarczyć przystępny cenowo, ale dobry sprzęt. Jedną z nich jest Genesis. Dzisiaj skupimy się na ich najnowszej, odświeżonej myszy.

Genesis Xenon 220 G2 wyceniono na 89 złotych

Genesis wziął jeden ze swoich popularniejszych modeli w cenie poniżej 100 złotych i zdecydował się spełnić prośby użytkowników, czyli zaoferować większa rozdzielczość oraz cichsza pracę. A wszystko to dopełnia bogate RGB LED oraz skorupa wyprofilowana tak, by zapewniać wsparcie dla kciuka.

Genesis Xenon 220 G2 to przewodowa myszka komputerowa o wymiarach 127 x 77 x 40 milimetrów i wadze 99 gramów. Mamy tutaj do czynienia z bliżej nieokreślonym sensorem oferującym rozdzielczość do 12 800 DPI. Gorzej wygląda reszta parametrów - maksymalna prędkość do 32 IPS i przyśpieszenie do 20 G.

Użytkownik ma do dyspozycji siedem programowalnych przycisków oraz teflonowe ślizgacze. Przewód USB o długości 180 centymetrów doczekał się tekstylnego oplotu. Częstotliwość raportowania to 1000 Hz.

Fani grania w nocy powinni ucieszyć się z rozbudowanego podświetlenia RGB LED (scroll + dwa paski po bokach) oraz "bardzo cichych przełączników". Niestety tutaj producent również nie zdradza o jakim rozwiązaniu mowa.

Genesis Xenon 220 G2 trafił już do polskich sklepów z sugerowaną ceną 89 złotych. Tym samym chociaż specyfikacja zdecydowanie nie jest topowa, to cena wydaje się kusząca. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne