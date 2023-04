Pokazano na żywo gamingowy monitor z matrycą 540 Hz

Tajwan nie przestaje zaskakiwać. Tym razem możemy rzucić okiem na monitor dla najbardziej zapalonych graczy. Mowa o matrycy AUO o częstotliwości odświeżania 540 Hz.

Podczas odbywających się właśnie targów Touch Taiwan 2023 skupiających producentów matryc pokazywane jest całe zatrzęsienie nowinek technologicznych. Pisaliśmy już o matrycach Micro LED dla laptopów, które jak na razie okazały się sporym zawodem. Teraz pora na rozwiązania dla zwykłych monitorów.

Nowa matryca AUO to ideał dla monitorów do e-sportu

Firma AUO wystawiła na swoim stanowisku monitor skierowany do graczy, który wyposażono w matrycę o częstotliwości odświeżania do 540 Hz. Brzmi znajomo? Jak najbardziej. To właśnie z tego panelu ma korzystać zapowiedziany na CES 2023 w styczniu ASUS ROG Swift Pro PG248QP.

Matryca AUO opisywana jest jako technologia E-TN. Producent nie wyjaśnia różnić względem "zwykłego" TN, a tylko zaznacza, że "E-" odnosi się do... e-sportu. Mowa o przekątnej 24", rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), częstotliwości odświeżania do 540 Hz i czasie reakcji poniżej 1 milisekundy.

Prócz tego dowiedzieliśmy się, że typowa jasność wynosi 400 cd/m2, a więc znacznie więcej niż większość monitorów TN na rynku. Deklarowane pokrycie palety barw sRGB to 99%, czyli całkiem nieźle jak na użytą technologię. Należy jednak zakładać, że kąty widzenia będą znacznie gorsze niż w przypadku monitorów IPS.

Niestety reszta specyfikacji pozostaje tajemnicą. Więcej dowiemy się dopiero przy premierze ASUS ROG Swift Pro PG248QP. Pewne są dwie rzeczy - będzie pieruńsko drogo, a sam monitor to niszowe rozwiązanie. Nawet mimo rozdzielczości Full HD bardzo trudno będzie osiągnąć 540 FPS w nowszych grach.

Źródło zdjęć: AUO, TechpowerUP

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne