ASUS pokazał monitor ostateczny. To będzie marzenie wielu graczy

W Las Vegas rozpoczęły się już coroczne targi CES. Na nich firma ASUS zaprezentowała ostateczny monitor dla graczy. Poznajcie model ROG Swift Pro PG248QP.

ASUS ROG Swift Pro PG248QP to nowy monitor w ofercie tajwańskiego producenta. Myślę, że można go określić mianem urządzenia ostatecznego, bo oferuje możliwości, które do tej pory wydawały się nieosiągalne. Nadal dla wielu takie są, ale posiadacze najmocniejszych PC-tów będą chcieli go mieć.

Gamingowy monitor marzenie

Przede wszystkim ASUS ROG Swift Pro PG248QP to monitor 24-calowy. Dziwić może niska rozdzielczość, bo pozwala na wyświetlanie obrazu w Full HD (1920 × 1080 pikseli). Ma to jednak swoje uzasadnienie, ponieważ jednocześnie maksymalne odświeżanie to aż 540 Hz. Tak dobry wynik udało się osiągnąć dzięki współpracy z NVIDIĄ oraz AUO, tajwańskim producentem ekranów.

Monitor certyfikowany jest jako kompatybilny z NVIDIA G-Sync. Ma też wbudowany moduł NVIDIA Reflex Analyzer, który mierzy opóźnienia. Poza tym ma wbudowane głośniki, a matryca — jak można się domyślić — to panel TN. Taki wybór, chociaż nie wszystkim się spodoba, nie powinien dziwić. Ten rodzaj ekranów odznacza się największą szybkością działania.

ASUS ROG Swift Pro PG248QP zadebiutuje w drugim kwartale 2023 roku. Cena nie jest jeszcze znana, ale na pewno będzie wysoka.

Zobacz: Takiego monitora jeszcze nie było. To opus magnum dla graczy

Zobacz: Alienware szykuje monitor z częstotliwością odświeżania 500 Hz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: PCMag