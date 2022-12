Takiego monitora jeszcze nie było. To opus magnum dla graczy

Jesteś fanem tytułów sieciowych? Masz się za prawdziwego wyjadacza? Osiągnąłeś już granice swoich umiejętności? W takim razie ten monitor jest dla Ciebie!

Chociaż amerykańskie targi CES 2023 jeszcze się nie zaczęły, to już teraz są one na językach wielu dziennikarzy i entuzjastów. Nie powinno to nikogo dziwić, skoro to największe na świecie wydarzenie skierowane do fanów nowych technologii. Firmy z całego świata przechwalają się już tym co pokażą w Las Vegas.

Alienware szykuje idealny monitor do e-sportu

Producenci jak ADATA czy SK hynix grają w otwarte karty, inne zaś próbują dochować tajemnicy. Podobnie sprawa wygląda z gamingową marką Alienware, która należy do Della. Niestety ktoś się wygadał...

Użytkownik Twittera o pseudonimie "Chi11eddog" kolejny raz podzielił się ze światem przedpremierowymi informacjami. Tym razem dotyczą one nowego monitora od Alienware skierowanego do graczy. Mowa o propozycji wyposażonej w matrycę typu Fast IPS o zawrotnej częstotliwości odświeżania do 500 Hz.

Nazwa "AW2524H" każe sugerować, że będzie to 25-calowy monitor. Pewnikiem jest rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli). Fabrycznie monitor ma zaoferować do 480 Hz, ale włączenie trybu OC pozwoli na 500 Hz. Do korzystania z takiej częstotliwości odświeżania konieczny jest przewód DisplayPort.

Alienware 500Hz Gaming monitor

AW2524H

FAST IPS

1920 X 1080 at 480Hz (Native with DP) / at 500Hz (OC with DP)

CES 2023 pic.twitter.com/nSUghCUo9l — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 27, 2022

Reszta specyfikacji pozostaje na razie tajemnicą. Jedyne opublikowane zdjęcie sugeruje tylko, że dostaniemy tutaj podświetlenie RGB LED oraz solidną podstawę z dużymi możliwościami regulacji.

Należy zakładać, że monitor o takiej specyfikacji będzie pieruńsko drogi. Ale to nikogo nie powinno dziwić - to niszowe rozwiązanie dla najlepszych graczy w tytułach online, dla których liczy się każda milisekunda przewagi. W końcu komputer generujący około 500 FPS w grach też nie należy do tanich...

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti trafia do przedsprzedaży. Znamy ceny

Zobacz: Procesory Intel Meteor Lake zaoferują obsługę wideo nowego typu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Dell/Alienware

Źródło tekstu: Chi11eddog@Twitter, oprac. własne