SK hynix szykuje pamięci stawiające na energooszczędność

Energia elektryczna drożeje niemal na całym świecie. Pierwsi producenci zaczynają więc mocno walczyć o poprawę energooszczędności w swoich produktach. Jednym z nich jest SK hynix, który lada moment rozszerzy swoje portfolio.

CES 2023 to kolejna odsłona corocznych, największych na świecie targów elektroniki użytkowej. Skupiają one producentów, dziennikarzy i entuzjastów nowych technologii z całego świata. Impreza odbywa się zawsze w tym samym miejscu i przybliżonym terminie, czyli w amerykańskim Las Vegas na początku stycznia.

SK hynix zaoferuje o 75% lepszą wydajność per wat

Południowokoreański gigant w postaci SK hynix opublikował właśnie notatkę prasową, która zdradza czego możemy się spodziewać na ich stoisku. Mowa o czterech różnych produktach skupiających się głównie na energooszczędności w ramach kampanii "Przyszłość bez emisji dwutlenku węgla".

Gwiazdą programu ma być SK hynix PS1010 E3.S. Jest to eSSD oparte na autorskich, 176-warstwowych kościach pamięci i wspierające interfejs PCI Express 5.0. Według deklaracji producenta sprzęt ten oferuje skok prędkości odczytu do 130% i zapisu do 49% przy nawet 75% lepszej wydajności per wat.

Prócz tego Koreańczycy planują powiedzieć więcej o kościach GDDR6-AiM i HBM3 oraz pamięciach CXL. O tych pierwszych pisaliśmy już jakiś czas temu. Działają one przy niższym niż dotychczas napięciu wynoszącym 1,25 V. Ponadto PIM redukuje ruch danych do CPU i GPU, zmniejszając zużycie energii nawet o 80%.

Źródło zdjęć: SK hynix

Źródło tekstu: SK hynix, oprac. własne