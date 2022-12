Nadciągają pamięci RAM DDR5 z wbudowanymi wentylatorami

Już niedługo na rynku pojawią się ciekawe pamięci RAM DDR5. GeiL zdecydował się kusić konsumentów nie tylko wydajnością, ale i wyjątkowym systemem chłodzenia.

Standard pamięci RAM DDR5 na rynku konsumenckim towarzyszy nam od niedawna. Wkroczył on pod domowe strzechy zaledwie pod koniec ubiegłego roku za sprawą premiery procesorów Intel Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych. Aktualnie również i AMD obsługuje już tego typu moduły.

Nowe pamięci GeiL stworzono z myślą o Intel Raptor Lake-S

Oczywiście jak w przypadku każdej generacji, tak i DDR5 nie oferowało od początku pełni swoich możliwości. Z czasem taktowania rosną, a opóźnienia maleją. Coraz więcej producentów zapowiada więc pamięci RAM DDR5 z zegarem 8000 MHz. Tym razem przyszła pora na tajwańską firmę GeiL.

Tajwańczycy zapowiedzieli właśnie, że już w pierwszym kwartale 2023 roku zobaczymy w ich ofercie szalenie wydajne pamięci RAM DDR5-8000. Będą one wchodziły w skład serii GeiL EVO V RGB oraz GeiL Polaris RGB. Mowa o opóźnieniach rzędu CL38-48-48-90 przy napięciu 1,45 V.

Pełna stabilność nowych modeli udowodniona została w programach testowych pokroju MemTestPro oraz AIDA64. Warto jednak pamiętać, że do tak wysoko taktowanych pamięci potrzeba procesora Intel Core 13. generacji oraz płyty głównej z chipsetem Z790. Starsze układy mogą sobie tutaj nie poradzić.

Seria GeiL EVO V DDR5 RGB zaoferuje nam nie tylko kolorowe podświetlenie ledowe, ale również dwa niewielkie, wbudowane w każdy moduł wentylatory. Pytanie tylko czy to ma faktycznie sens? Pamięci DDR5 nie grzeją się przesadnie. No i co z kulturą pracy oraz awaryjnością takiego rozwiązania?

Źródło zdjęć: GEIL

Źródło tekstu: GEIL, oprac. własne