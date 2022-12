Cougar prezentuje dwa budżetowe chłodzenia procesora

Twój komputer jest zbyt głośny? Twój procesor się przegrzewa? Pora zainwestować w lepszy układ chłodzenia! Cougar kusi przystępną serią Forza Essential.

Z generacji na generację procesory od AMD i Intela oferują coraz więcej rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania. Oznacza to większą wydajność, ale i wyższy pobór mocy oraz temperatury. Tym samym fabryczne układy chłodzeni nie bardzo się już sprawdzają i trzeba sięgać po rozwiązania od firm trzecich.

Cougar wspiera nowsze i starsze procesory AMD i Intela

Na szczęście w sklepach dostępne jest całe zatrzęsienie coolerów CPU od różnych producentów. Wybór jest tak szeroki, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Dzisiaj spojrzymy na ofertę firmy Cougar.

Cougar Forza 50 Essential to kompaktowe, wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 155 x 135 x 75 milimetrów i wadze 772 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z czterema 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi oraz miedzianą, niklowaną podstawą, której niestraszny jest ciekły metal.

Cougar Forza 85 Essential to większy brat liczący sobie 160 x 135 x 110 milimetrów i ważący 1128 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Zwiększona została liczba miedzianych rurek cieplnych - z czterech do sześciu.

Oba układy chłodzenia korzystają z wentylatorów Cougar NHP120. Są to 120-milimetrowe jednostki pracujące z prędkością od 600 do 2000 (±200) RPM przy wydajności do 82,5 CFM, ciśnieniu do 4,24 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 34,5 dB(A).

Cougar Forza 50 Essential i Forza 85 Essential wspierają nowsze i starsze procesory. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 2066, 2011, 1700, 1366, 1200 i 115x oraz AMD AM5, AM4, AM3(+), AM2(+) i FM2. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale w tym przypadku nie powinno być drogo.

