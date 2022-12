Cougar Polar X2 to mocarne zasilacze z ATX 3.0 i 12VHPWR

Cougar dołącza do firm oferujących zasilacze ATX 3.0 z fabryczną wtyczką 12VHPWR. Seria Polar X2 kusi dużą mocą, wysoką sprawnością i długą gwarancją.

Z generacji na generację procesory komputerowe oraz karty graficzne oferują nam coraz więcej mocy obliczeniowej. Walka między AMD, NVIDIĄ, a Intelem jest zaciekła. Niestety zaobserwować można również wyraźny skok poboru mocy. Przynajmniej flagowych modeli i pod pełnym obciążeniem.

Cougar jest gotowy na najnowsze karty graficzne

Tym samym potrzebne stają się nowe zasilacze, które dysponują nie tylko wyższą mocą, ale również większą sprawnością. Prócz tego zgodne są z najnowszymi standardami zwiększającymi bezpieczeństwo oraz stabilność pracy. Ważne zwłaszcza w stacjach roboczych i u fanów podkręcania.

Cougar Polar X2 to seria w pełni modularnych zasilaczy ATX, w skład której wchodzą dwa modele o mocy 1050 i 1200 W. Mamy tutaj do czynienia z mocną, pojedynczą linią +12 V (do 87,5 lub 100 A) i wyłącznie japońskimi kondensatorami 105 °C . Przekłada się to na sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Wnętrze chłodzone jest przez 135-milimerowy wentylator z 11 łopatkami i łożyskiem typu HDB. Oferuje on tryb pracy półpasywnej, gdzie do 40% obciążenia "śmigła" pozostają w spoczynku.

Oczywiście nie zapomniano o szeregu zabezpieczeń jak UVP, SCP, OTP, OCP, OVP i OPP. Wisienką na torcie jest spełnianie wyśrubowanych norm standardu ATX 3.0 oraz fabryczna wtyczka typu 12VHPWR, której wymagają najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Całość dopełnia 10 lat gwarancji producenta.

