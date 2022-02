Koreańczycy prezentują szalenie wydajne pamięci nowej generacji

Mimo trwającej pandemii COVID-19 postęp technologiczny nie zwalnia nawet na chwilę. Południowokoreański czebol zaprezentował pamięci półprzewodnikowe nowej generacji. Wrażenie robi zarówno ich wydajność, jak i energooszczędność.

Niemal każdy z otaczających nas sprzętów ma w sobie jakiś rodzaj pamięci - telewizor, samochód, laptop, smartfon czy komputer stacjonarny to tylko wybrane z przykładów. Chociaż to procesor i układ graficzny grają pierwsze skrzypce pod względem wydajności, to wolne pamięci mogą okazać się sporym hamulcem.

Pamięci GDDR6-AiM obiecują ogromny skok wydajności

Południowokoreański gigant, SK hynix, poinformował dzisiaj o opracowaniu PIM (Processing In Memory). Jest to technologia nowej generacji, która ma rozwiązać dotychczasowe problemy związane z przetwarzaniem danych w segmencie AI oraz Big Data poprzez dodanie funkcji obliczeniowych do pamięci półprzewodnikowej.

Pierwszym produktem, który wykorzystuje technologię PIM są pamięci GDDR6-AiM (Accelerator in Memory). Według Koreańczyków połączenie GDDR6-AiM z CPU lub GPU zamiast dotychczasowej pamięci DRAM sprawia, że szybkość obliczeń jest nawet 16-krotnie większa co będzie wykorzystywane między innymi w uczeniu maszynowym i przy obliczeniach o wysokiej wydajności.

Opisywane pamięci od SK hynix działają przy niższym niż dotychczas napięciu wynoszącym 1,25 V zamiast 1,35 V. Ponadto PIM redukuje ruch danych do CPU i GPU, zmniejszając zużycie energii nawet o 80%.

Więcej szczegółów zdradzone zostanie pod koniec tego miesiąca na targach ISSCC 2022 w San Francisco (USA). Czebol jednak już teraz zapowiada współpracę z firmą SAPEON Inc., czyli specjalistami na rynku AI.

Źródło zdjęć: SK Hynix

Źródło tekstu: SK Hynix, oprac. własne