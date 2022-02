Pamięci RAM DDR5 biją kolejne szalone rekordy wydajności

Moduły RAM nowej generacji, czyli pamięci DDR5, nie przestają nas zaskakiwać. Co i rusz pojawiają się doniesienia o wydajniejszych modelach. Tym razem dzięki podkręcaniu osiągnięto taktowanie niemal 10 000 MHz. Moduły RAM nowej generacji, czyli pamięci DDR5, nie przestają nas zaskakiwać. Co i rusz pojawiają się doniesienia o wydajniejszych modelach. Tym razem dzięki podkręcaniu osiągnięto taktowanie niemal 10 000 MHz.

12. generacja konsumenckich procesorów od Intela nazwana Alder Lake-S pojawiła się w sklepach w listopadzie ubiegłego roku. Prócz wyraźnego skoku wydajności przyniosła ona sporo różnych nowości - litografia 10 nm; architektura big.LITTLE; wsparcie interfejsu PCI Express 5.0 oraz pamięci RAM typu DDR5.

Pamięci RAM G.SKILL Trident Z5 podkręcono do 9559,4 MHz

Nowe moduły RAM charakteryzują się zdecydowanie wyższymi taktowaniami niż w przypadku pamięci DDR4, a więc i większą wydajnością. Jednak technologia cały czas się rozwija, a z tygodnia na tydzień producenci oferują wyższe zegary i niższe opóźnienia. Tym jednak razem skupimy się na wyniku po OC, czyli podkręcaniu.

Znany overclocker o psedunimie "lupin_no_musume" opublikował w bazie HWBot wpis, którym zdobył pierwszą pozycję w rankingu podkręcania modułów RAM DDR5. Moduły RAM z serii G.SKILL Trident Z5 udało mu się podkręcić do zawrotnych 4779,7 MHz, czy efektywnego taktowania 9559,4 MHz.

Osiągnięto to na platformie składającej się z topowych podzespołów - procesor Intel Core i9-12900K i płyta główna ASUS ROG Maximus Z690 Apex. Wymagane były też drastyczne korki w postaci wyłączenia części CPU, a więc aktywne były tylko 4 rdzenie i 8 wątków z 16 rdzeni oraz 24 wątków dostępnych normalnie.

Podniesiono również napięcie do 1,439 V, a to wymusiło zastosowanie chłodzenia z wykorzystaniem ciekłego azotu (LN2). Rekord osiągnięto przy wykorzystaniu tylko jednego modułu G.SKILL Trident Z5 o pojemności 16 GB, a opóźnienia były dość wysokie i wynosiły CL 120-120-120-120-127 przy ustawieniu T2.

Co to oznacza dla nas, zwykłych konsumentów? Że DDR5 coraz szybciej rozwijają skrzydła, a bariera 10 000 MHz (10 GHz) pokonana zostanie niedługo. Tym samym w sklepach zaczną się pojawiać jeszcze wydajniejsze pamięci nowej generacji, które zostawią DDR4 daleko w tyle i to bez używania ciekłego azotu.



Źródło zdjęć: G.SKILL, HWBot

Źródło tekstu: oprac. własne