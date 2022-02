Mały, ale wariat - ta płyta główna od ASRocka robi wrażenie

Mamy dobre wieści dla osób planujących złożenie komputera z procesorem z rodziny Intel Alder Lake-S. Jeden z czołowych tajwańskich producentów zaprezentował kompaktową i rozbudowaną płytę główną ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4. Mamy dobre wieści dla osób planujących złożenie komputera z procesorem z rodziny Intel Alder Lake-S. Jeden z czołowych tajwańskich producentów zaprezentował kompaktową i rozbudowaną płytę główną ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4.

12. generacja procesorów od Intela, czyli rodzina Alder Lake-S debiutowała na rynku w listopadzie ubiegłego roku. To właśnie wtedy pojawiły się najwydajniejsze, odblokowane jednostki z serii K, a na tańsze układy musieliśmy czekać do stycznia 2022. Skok wydajności był jednak spory, głównie za sprawą architektury big.LITTLE, litografii 10 nm oraz obsługi nowych pamięci RAM typu DDR5 i interfejsu PCI Express 5.0.

ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 to propozycja mITX

Niestety jak to zwykle w przypadku Niebieskich bywa, nowe procesory to nowe gniazdo - w tym przypadku Intel LGA 1700, a więc i zuepłnie nowe płyty główne. Z tego powodu na rynku pojawiły się platformy z chipsetami Intel Z690, H670, B660 oraz H610. Kolejni producenci stopniowo rozszerzają swoje portfolio o nowe modele. Jednym z nich jest ASRock, który postanowił zadowolić fanów zestawów Small Form Factor.

Tajwańczycy zaprezentowali właśnie model ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4. Jest to propozycja Mini ITX skierowana do małych komputerów i wymagających użytkowników. Mamy tutaj do czynienia z chłodzoną, 11-fazową sekcją (105 A) zasilania oraz 10-warstwowym laminatem poprawiającym stabilność OC.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa banki DDR5 obsługujące moduły o taktowaniu 6400(+) MHz i pojemności do 64 GB oraz jedno wzmocnione złącze PCI Express 5.0 x16. Dla nośników danych przewidziano trzy porty SATA III oraz dwa M.2 PCI Express 4.0 x4 wyposażone w fabryczny metalowy radiator.

Dostępny kodek dźwiękowy w ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 to wyższa półka, czyli Realtek ALC 1220, zaś w przypadku sieci mowa o 2,5-gigabitowym kontrolerze Killer E3100 oraz karcie sieciowej Killer AX1675 oferującej łączność bezprzewodową w postaci WiFi 6E i Bluetooth.





Panel I/O w tajwańskiej płycie głównej gości dwa złącza antenowe, jedno HDMI, jeden DisplayPort 1,4 cztery USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 4.0 typu C (Thunderbolt 4), jedno RJ-45, sześć portów audio oraz przydatne przyciski BIOS Flashback i Clear CMOS.

Data debiutu w sklepach i sugerowana cena za ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 nie zostały zdradzone. Tanio jednak z pewnością nie będzie. Cenę prawdopodobnie podbije zarówno format Mini ITX, topowy chipset Intel Z690, jak i tradycyjny niestety "podatek od nowości".

