Thermalright prezentuje cooler, któremu niestraszny żaden procesor

Lada moment w sprzedaży pojawi się nowe chłodzenie procesora od tajwańskiej firmy Thermalright. Pokaźny radiator, sześć ciepłowodów i duży wentylator mają zapewnić wysoką wydajność i wzorową kulturę pracy. Model Macho MAXX kompatybilny jest z nowszymi i starszymi jednostkami od Intela oraz AMD.

Thermalright to tajwańska firma założona w 2001 roku i specjalizująca się w różnych układach chłodzenia dla komputerów osobistych. W przeszłości mowa była między innymi o coolerach dla procesorów, kart graficznych, modułów RAM oraz sekcji zasilania i chipsetów płyt głównych. Ze względu na zmieniający się rynek Tajwańczycy obecnie trzymają się głównie chłodzeń CPU, wentylatorów oraz past termoprzewodzących.

Thermalright Macho MAXX to cicha i wydajna propozycja

Najnowszym produktem w ofercie tajwańskiej firmy jest Thermalright Macho MAXX. To wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 158 x 122 x 140 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wadze 780 gramów, licząc wraz z dołączonym wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem składającym się z trzydziestu jeden żeberek, każde o grubości 0,4 milimetra. Wszystkie odsunięte od siebie o 3,1 milimetra. Dopełnia to sześć miedzianych, poniklowanych rurek cieplnych o średnicy 6 milimetrów.

Zastosowany wentylator to model Thermalrigth TL-D14, czyli jednostka 140-milimetrowa na łożysku typu S-FDB. Pracuje ona z prędkością do 1400 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 77,8 CFM, ciśnieniu do 2,09 mm H2O i deklarowanej kulturze pracy do 25,6 dB(A). Jest więc bardzo wydajnie i cicho.

Tajwańskie chłodzenia przygotowane zostały z myślą o procesorach od Intela i AMD, które korzystają z gniazd LGA 115x, 1200, 1700, 2011(-3) i 2066 lub AM4. Innymi słowy Thermalright Macho MAXX kompatybilny jest zarówno ze starszymi jednostkami, jak i najnowszymi układami z rodzin Intel Alder Lake-S i AMD Ryzen.

Opisywane chłodzenie powinno pojawić się w sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni, ale sugerowana cena nie została zdradzona. W opakowaniu prócz coolera CPU i elementów montażowych konsument znajdzie specjalny długi wkrętak oraz pastę termoprzewodzącą Thermalright CFX o przewodoności cieplnej 12 W/mK.

Źródło zdjęć: Thermalright, Shutterstock

Źródło tekstu: Thermalright, oprac. własne