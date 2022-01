AMD z nowościami na CES 2022 — najszybszy procesor dla graczy

Chociaż AMD wycofało się z fizycznej obecności na targach CES 2022, to firma zorganizowała wydarzenie online. Na nim zaprezentowano kilka nowości na 2022 rok.

AMD Ryzen 6000 Mobile — nowe procesory do laptopów

Pierwszą nowością AMD na 2022 rok są procesory mobilne z serii AMD Ryzen 6000. Te wykorzystują architekturę Zen 3+, litografię 6 nm i wyposażone są w układy graficzne RDNA 2.

Czerwoni obiecują między innymi średnio 1,3 razy wyższą wydajność CPU oraz 2 razy większe możliwości iGPU. Moc obliczeniowa na wielu rdzeniach rośnie o 28% (Ryzen 7 5800U vs Ryzen 7 6800U) oraz o 11% w przypadku jednego rdzenia. AMD zapewnia też o nowy systemie zarządzania energią, który ma się przekładać nawet na 24 godziny pracy na jednym ładowaniu laptopa.

Układy AMD Ryzen 6000 Mobile są pierwszymi, które wykorzystują procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton. To dodatkowa ochrona, wbudowana bezpośrednio w CPU, która blokuje dostęp do kanału komunikacyjnego między TPM. Dzięki temu nasze komputery mają być jeszcze lepiej chronione, nawet w przypadku ataku z fizycznym dostępem do urządzenia.

Dużą nowością jest także obsługa USB4 o prędkości do 40 Gbps, WiFi 6E, Bluetooth LE 5.2 oraz pamięci DDR5, oraz LPDDR5. Nowe laptopy z procesorami AMD Ryzen 6000 Mobile zapowiedzieli już wszyscy najważniejsi producenci. Te pojawią się w sklepach w lutym. W sumie portfolio AMD powiększyło się aż o 20 układów z serii Ryzen 6000 Mobile.

Nowe karty graficzne AMD Radeon RX 6000

Kolejna nowość AMD to nowe karty graficzne z serii Radeon RX 6000S. To konstrukcje stworzone z myślą o laptopach. Linia ta ma charakteryzować się dobrym zarządzaniem energią.

Z kolei dla najbardziej wymagających graczy są modele Radeon RX 6000M. W sumie zaprezentowano mobilne modele:

RX 6800S

RX 6700S

RX 6600S

RX 6850M XT

RX 6650M XT

RX 6650M

RX 6500M

RX 6300M

Oprócz tego nowością jest dedykowana karta AMD Radeon RX 6500 XT, która ma być konkurencją dla GeForce'ów GTX 1650/1660. Wiemy, że wyposażona jest między innymi w 16 MB pamięci Infinity Cache oraz 16 jednostek obliczeniowych, a maksymalne taktowanie to 2,6 GHz.

Pod względem wydajności, jak zapewnia AMD, ma radzić sobie o 23-59% lepiej niż GeForce GTX 1650. Sugerowana cena detaliczna to 199 dolarów. Premiera zaplanowana jest na 19 stycznia.

Oprócz tego AMD zaprezentowało też wiele nowych rozwiązań programowych, które mają między innymi poprawić wydajność, przedłużyć czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora w laptopie, czy wreszcie usprawnić komunikację między CPU i GPU. Ciekawie prezentuje się także technika SmartShift, która ma automatycznie przełączać laptopy między zintegrowanymi i dedykowanymi GPU, w zależności od zapotrzebowania.

Procesory AMD Ryzen 7 5800X3D, czyli CPU z 3D V-Cache

Jednak chyba najważniejszą nowością AMD są nowe procesory desktopowe z 3D V-Cache. Pierwszym takim układem jest AMD Ryzen 7 5800X3D, który wyposażony jest w 8 rdzeni i obsługę 16 wątków, ma 64 MB pamięci 3D V-Cache oraz 32 MB 2D Cache. Maksymalne taktowanie to 4,5 GHz, a TDP wynosi 105 W.

Jednak najważniejsza jest wydajność. AMD zapewnia, że to najszybszy układ dla graczy. Ryzen 7 5800X3D ma być w grach nie tylko szybszy od Ryzena 9 5900X, ale także Core i9-12900K, chociaż w przypadku tego drugiego różnice są minimalne (zdaniem AMD), więc warto poczekać na niezależne testy. Premiera procesora zaplanowana jest na jesień tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

AMD zapowiedziało też, że w drugiej połowie tego roku zadebiutują procesory AMD Ryzen 7000 z podstawką AM5 (LGA1718), obsługą PCI-Express 5.0 oraz DDR5. Wiemy, że powstaną one na bazie architektury Zen 4 i budowane będą z wykorzystaniem litografii 5 nm. Więcej szczegółów poznamy w przyszłości.

Całą konferencję możecie obejrzeć poniżej:

