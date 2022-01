CES 2022: nowe telewizory LG z OLED evo i odświeżonym webOS

Na targach CES 2022 swoje nowe telewizory przedstawił nie tylko Samsung, ale także jego największy konkurent – LG. Producent zaprezentował tegoroczną linię telewizorów OLED evo z unowocześnionym systemem webOS, w nowych rozmiarach.

Firma LG zaprezentowała nowe modele LG z kilku serii, z których uwagę zwracają przede wszystkim linie C2 i G2. Producent rozszerza w nich zastosowanie zaprezentowanej w zeszłym roku technologii OLED evo, która teraz trafiła do serii G2 i wybranych modeli z serii C2.

OLED evo pozwala uzyskać wyższą jasność, wyrazistość i realistyczny odbiór. Jak zapewnia LG, własna technologia Brightness Booster, którą wspomaga nowy procesor α9 piątej generacji, pozwoliła osiągnąć w odbiornikach z serii G2 jeszcze większą jasność. Jest to możliwe m.in. dzięki udoskonalonemu odprowadzaniu ciepła.

W 2022 roku seria G2 wzbogaci się o nowy model o przekątnej 83 cali oraz o przekątnej aż 97 cali. Dołączą one do 55-, 65- i 77-calowych telewizorów aktualnie dostępnych w ofercie.

Z kolei w serii C2 na 2022 rok klienci otrzymają zróżnicowany wybór rozmiarów ekranu. Jest sześć opcji, w tym pierwszy na świecie 42-calowy model przystosowany do gier na konsole i komputery PC, a także ekrany o przekątnych 48, 55, 65, 77 i 83 cali.

Ekrany w modelach z serii 2022 otrzymały certyfikat przyznany przez sieć laboratoriów badawczych Intertek – potwierdza on 100-procentową wierność oddawania barw i 100-procentowe ich nasycenie. Wszystkie telewizory z serii 2022 uzyskały też certyfikaty TÜV Rheinland i Underwriters Laboratories (UL) poświadczające brak migotania, a certyfikat UL – wyeliminowanie odblasków

Nowy procesor, nowy system

Procesor α9 piątej generacji to serce większości nowych modeli LG. Dzięki wykorzystaniu technologii głębokiego uczenia zapewnia wyższą wydajność skalowania i według zapewnień LG, potęguje wrażenie głębi obrazu poprzez rozróżnianie pierwszego planu oraz tła.

Nowy procesor rozszerza też możliwości funkcji AI Sound Pro. LG obiecuje widzom bardziej realistyczne wrażenia audio i umożliwia odtwarzanie wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1.2 przez wbudowane w telewizor głośniki.

LG przekonuje, że zainstalowany w telewizorach system operacyjny został usprawniony. Nowy webOS 22 wprowadza profile osobiste. W swoim profilu każdy może konfigurować szybki dostęp do wybranych serwisów streamingowych, a także otrzymywać własne rekomendacje dotyczące treści na podstawie historii oglądania oraz powiadomienia w czasie rzeczywistym. Pozwala to być na bieżąco np. z ulubionymi drużynami sportowymi. Do profilu loguje się bezpośrednio w przeglądarce telewizora bądź przez smartfon z funkcją NFC Magic Tap. Służy ona też do klonowania ekranu urządzenia mobilnego na telewizorze LG.

Udostępnianie obrazu i telewizor jako centrala domowa

Widzowie mogą odwzorowywać również treści z jednego urządzenia w domu na drugi za pomocą funkcji Room To Room Share, co pozwala oglądać telewizję kablową lub satelitarną na innym odbiorniku przez Wi-Fi bez dodatkowego dekodera.

Kolejna nowość na rok 2022 to Always Ready – może zmienić telewizor LG w wyświetlacz multimedialny. Funkcja uruchamia się po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie. Dzięki niej ekran przekształca się w cyfrowe „płótno”, aby wyświetlać dzieła sztuki lub zegar albo odtwarzać muzykę.

Dzięki aktualizacji ThinQ AI telewizor LG z serii 2022 może w prosty sposób stać się „centralą” inteligentnego domu. Sztuczną inteligencję w TV rozszerzono o Matter – nowy branżowy standard łączności smart home. Dzięki niemu telewizor LG służy jako centrum sterowania dla podłączonych sprzętów.

Nowe funkcje dla graczy

LG informuje też o nowych usprawnieniach dla graczy. W 2022 roku użytkownicy telewizorów marki będą mogli łatwo wybierać funkcje dostosowane do gier, przełączać się między nimi i wyświetlać zdefiniowane ustawienia gamingowe bezpośrednio z menu Game Optimizer.

Daje ono szybki dostęp do nowego trybu Dark Room Mode, w którym jasność ekranu jest dostosowywana w taki sposób, aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenia przy wyłączonym świetle. Można także łatwo przejść do G-SYNC Compatible i FreeSync Premium oraz zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR).

Z kolei w nowym trybie sportowym uwzględniono specjalne ustawienia do pierwszoosobowych strzelanek, RPG-ów i strategicznych gier czasu rzeczywistego (RTS).

