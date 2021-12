Poliż telewizor, a poczujesz. Szalony pomysł naukowca

Japończycy stworzyli telewizor, na którym można smakować to, co widzimy na ekranie. Nie, nie jest to żart.

Profesor Homei Miyashita z japońskiego Uniwersytetu Meji w Tokio, stworzył nowy rodzaj telewizora, który pozwala posmakować to, co widać na jego ekranie. Wystarczy tylko polizać panel.

Telewizor, który możesz posmakować

Nie, nie jest to żaden żart. TTTV, czyli Taste the TV, wyposażony jest w dyspenser aromatów, które — po odpowiednim zmieszaniu — tworzą określone smaki. Dzięki temu telewizor jest w stanie na specjalnej powierzchni odzwierciedlać smaki tego, co pojawia się na ekranie.

Celem jest umożliwienie poszczególnym osobom doświadczenia jedzenia w restauracji, gdy będą po drugiej stronie globu, w swoich własnych domach.

- twierdzi profesor Homei Miyashita.

Profesor Homei Miyashita współpracował przy tym projekcie z 30 studentami. Telewizor udało im się zbudować w ciągu roku. Wersja do sprzedaży w sklepach miałaby kosztować około 100 tys. jenów, czyli mniej więcej 3600 zł.

Pytanie brzmi — jak technologia rozprowadzania smaków wpływa na inne parametry telewizora. W końcu panel wyposażony jest w specjalną powłokę, którą można lizać. Może ona mieć wpływ między innymi na jakość wyświetlanego obrazu. Podejrzewam jednak, że jakość obrazu i dźwięku to ostatnia rzecz, o jakim myśleli jego twórcy.

