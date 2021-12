Biedronka z nowością. To dziwactwo, jakie Ci się nie śniło

Już w poniedziałek 27 grudnia, w ramach specjalnej oferty sylwestrowej, w sklepach sieci Biedronka pojawi się nowy gadżet. Dość niecodzienny.

Sieć Biedronka jak co tydzień przedstawia nowe Okazje Tygodnia, w czym aktualnie nie przeszkodził jej nawet okres świąteczny i zbliżający się koniec roku, choć trzeba podkreślić, że to właśnie Sylwester stał się motywem przewodnim nowej promocji. A to z kolei sprawia, że najnowszy gadżet w ofercie sieci również ma zabawowy anturaż.

Już od poniedziałku 27 grudnia, tradycyjnie do wyczerpania zapasów, w Biedronce kupicie bardzo nietypowy głośnik Bluetooth, zintegrowany z wielobarwną LED-ówką z klasycznym gwintem żarówkowym E27.

Jako element oświetlenia urządzenie, sterowane przy pomocy załączonego do zestawu pilota, może świecić 12 różnymi barwami lub bielą, a do tego oferuje pakiet efektów, w tym zanikanie czy stroboskop. Niemniej oprócz tego, jak podaje producent, łączy się ze smartfonem dzięki technologii Bluetooth 4.0, by odgrywać ulubioną muzykę. W domyśle: w tracie zabawy sylwestrowej.

Sprzęt nie wymaga akumulatora ani tym bardziej ładowarki, bo całą niezbędną energię czerpie z gniazda żarówki. Niestety, zważywszy na moc równą 6 W, pełnoprawnej dyskoteki raczej nie zrobi, ale bez wątpienia może wywołać zainteresowanie.

Dodajmy, nie jest przesadnie drogi. Grającą LED-ówkę, sygnowaną logo własnościowej marki Hykker, znajdziecie na półkach w cenie 19,99 zł za sztukę. Co ciekawe, w tej kwocie producent uwzględnia nie tylko sam sprzęt, ale też 3-letnią gwarancję.

