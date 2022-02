Kupujesz dysk SSD? Poczekaj do końca roku - warto!

Potrzebujesz bardzo wydajnego SSD? Warto wstrzymać się z zakupem! Jeden z czołowych producentów sugeruje, że pierwsze propozycje PCI Express 5.0 pojawią się jeszcze w tym roku. Mają zaoferować zawrotną wydajność do 13 000 MB/s.

Najwydajniejsze dostępne do tej pory konsumenckie nośniki SSD PCIe 4.0 x4 oferują teoretyczną wydajność do 8 GB/s, ale jak zwykle w praktyce to wygląda gorzej - mowa o nieco ponad 7000 MB/s. Już niedługo może się to zmienić, bowiem producenci kontrolerów dwoją się i troją w celu wypuszczenia układów obsługujących nowy interfejs PCI Express 5.0, który dostępny jest już na płytach głównych dla procesorów Intel Alder Lake-S.

Nośniki SSD PCIe 5.0 jeszcze w tym roku

Tajwańskie Silicon Motion donosi, że ich najnowsze układy będą dostępne jeszcze w tym roku. SSD oparte na kontrolerze SM2508 mają pozwolić rozwinąć skrzydła platformom opartym na procesorach 12. generacji od Intela oraz 7. generacji od AMD. SSD PCIe 5.0 x4 będą w stanie zaoferować wydajność do 13 000 MB/s. To wyraźnie przełoży się na komfort pracy na komputerze zarówno w przypadku gier, jak i programów.

Tajwańczycy podkreślają jednak, że chociaż ich kontrolery będą dostępne, to ich zdaniem inni producenci nie zaoferują na szeroką skalę tego typu nośników półprzewodnikowych aż do 2024 roku. Zarezerwowane będą one prawdopodobnie dla najdroższych rozwiązań skierowanych do entuzjastów i segmentu profesjonalnego. Nie wszystkie firmy się jednak z tym zgadzają, bowiem TeamGroup zapowiedział już SSD PCIe 5.0 x4 z serii T-FORCE CARDEA. Ich produkcja ruszy w trzecim kwartale 2022 roku, a chwilę później trafią do sprzedaży.



Warto pamiętać, że nie tylko Silicon Motion zaoferuje kontrolery PCI Express 5.0 dla SSD. Swoje rozwiązania szykują również dwaj najwięksi konkurenci - InnoGrit z modelem IG5666 oraz Phison z wariantem PS5026-E26. Oba mają zaoferować wydajność równie wysoką, a więc w okolicach 13 000 MB/s. Sporo oczywiście będzie zależało od zastosowanych kości NAND oraz pamięci podręcznej DRAM.



Na koniec pojawia się pytanie praktyczne - jak będą wyglądały temperatury nowych SSD? Już obecne nośniki PCIe 4.0 x4 w większości przypadków wymagają pokaźnego, metalowego radiatora, co było nie do pomyślenia w przypadku PCIe 3.0 x4. Bez niego często temperatury są zbyt wysokie, dochodzi do thermal throttlingu i spadku wydajności. Czy tym razem producenci postawia już na aktywne coolery?

Źródło zdjęć: ADATA, Shutterstock

Źródło tekstu: Tom's Hardware