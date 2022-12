ADATA szykuje nośniki SSD o wydajności do 14 000 MB/s

Planowałeś modernizacje swojego komputera? Warto poczekać! Już w styczniu zobaczymy sporo nowości o topowej specyfikacji.

Już za niecałe dwa tygodnie zaczną się największe na świecie targi elektroniki użytkowej. Mowa o CES 2023 odbywających się w Las Vegas, USA. Producenci z całego świata zbierają się tam by pochwalić się swoimi najnowszymi sprzętami. Mowa oczywiście również o podzespołach komputerowych.

ADATA szykuje wydajne moduły RAM DDR5-8000

AMD i NVIDIA oficjalnie już potwierdzili daty i godziny swoich wystąpień. Zaś kolejne firmy zaczynają uchylać rąbka tajemnicy na temat tego, co mają w zanadrzu. Dzisiaj pochylimy się nad znaną w Polsce tajwańską firmą.

ADATA oraz należąca do nich marka XPG szykuje nowe nośniki półprzewodnikowe oraz moduły RAM. W pierwszym przypadku mowa o SSD o pojemności nawet do 8 TB i wydajności do 14 000 MB/s. Chodzi oczywiście o rozwiązania korzystające z najnowszego interfejsu PCI Express 5.0.

W przypadku pamięci RAM Tajwańczycy szykują się do pokazu serii XPG CASTER DDR5, która ma zaoferować wydajność do 8000 MT/s. Będą one dedykowane zarówno procesorom Intel Raptor Lake-S, jak i AMD Ryzen 7000. Co ciekawe ADATA wspomina tylko o profilach Intel XMP 3.0, a nie mówi nic o AMD Expo.

Prócz tego tajwańskie portfolio rozszerzy się o kolejne moduły z rodziny ADATA ACE i ADATA XPG Lancer DDR5. Więcej szczegółów poznamy już na początku stycznia przyszłego roku.

Zobacz: Samsung korzysta z porażki Chin i podnosi zauważalnie ceny

Zobacz: Test IRDM PRO M.2 SSD. Polacy nie gęsi, swoje SSD też mają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: ADATA, oprac. własne