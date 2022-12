Procesory Intel Meteor Lake zaoferują obsługę wideo nowego typu

Laptopy wyposażone w kolejną generację procesorów Intel Core, czyli rodzine Meteor Lake, zyskają obsługę kodowania i dekodowania materiałów wideo w formacie AV1.

Kilka dni temu w sieci pojawiła się informacja, że Intel może anulować procesory z rodziny Meteor Lake. Zamiast tego zobaczylibyśmy odświeżoną serię Intel Raptor Lake Refresh. Co prawda to tylko plotki, ale pochodzące ze źródła z bardzo dobrą historią dotyczącą przedpremierowych informacji.

Format AV1 jest do 50% wydajniejszy od H.264

Co więcej procesory Intel Meteor Lake nadal możemy zobaczyć na rynku. Po prostu nie w komputerach stacjonarnych, a laptopach. To nie byłby pierwszy raz. Co ciekawe wygląda na to, że 14. generacja CPU od Niebieskich będzie miała pewien spory atut, czyli pełną obsługę formatu AV1.

Procesory Intel Meteor Lake mają korzystać ze zintegrowanych układów graficznych Xe-LPG, będących następcami Xe-LP, które oferowała seria Intel Tiger Lake. Oznacza to oczywiście szereg zmian, które poprawią wydajność w grach i programach. Jedną z najważniejszych ma być oficjalne wsparcie 10- i 8-bitowego AV1.

AV1 jest bezpłatnym formatem, który jest nawet do 50% wydajniejszy od popularnego H.264. Intel udowodnił już, że bardzo dobrze sobie z nim radzi w przypadku kart graficznych Intel Arc Alchemist.

Co to oznacza dla konsumentów? Biorąc pod uwagę, że Intel dominuje na rynku procesorów komputerowych możemy spodziewać się szybkiej popularyzacji AV1 przez platformy streamingowe. To zaś przełożyć może się na kilka korzyści - np. dłuższy czas pracy na baterii i lepsza jakość obrazu (lub mniejsze zużycie transferu).

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne