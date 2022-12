Znamy ceny i datę premiery tańszych procesorów AMD Ryzen 7000

Lada moment na rynek trafią nowe, tańsze procesory AMD Ryzen 7000. Przedpremierowo poznaliśmy ich dokładną specyfikację, sugerowane ceny oraz wydajność w grach. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem nieźle.

Procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały 27 września 2022 roku. I chociaż na początek tradycyjnie dostaliśmy flagowe jednostki to opinie o nowych CPU były raczej negatywne. Chętnych na ich zakup było tak mało, że Amerykanie niemal od razu musieli zacząć przeceniać swoje procesory.

AMD Ryzen 9 7900 zaoferuje skok wydajności od 3% do 35%

Powód? Słaby stosunek ceny do wydajności, zwłaszcza w porównaniu do serii AMD Ryzen 5000 czy nawet Intel Alder Lake-S. Do tego dochodzą bardzo drogie płyty główne i wsparcie wyłącznie drogich pamięci RAM DDR5, gdzie starsze CPU oraz konkurencja oferują nadal obsługę tanich jak barszcz modułów DDR4.

Oczywiście AMD nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w przypadku serii Ryzen 7000. Wiele osób czeka na tańsze jednostki z serii "non X" z TDP 65 W. A tak się składa, ze do sieci trafiły niespodziewanie ciekawe slajdy.

Nowe procesory AMD zobaczymy już 10 stycznia. Czekają na nas trzy jednostki - AMD Ryzen 9 7900 (12R/24W), Ryzen 7 7700 (8R/16W) oraz Ryzen 5 7600 (6R/12W). Ich ceny ustalono na kolejno 429, 329 i 229 dolarów, czyli równowartość około 1889, 1449 i 1009 złotych.

AMD Ryzen 9 7900 - 12 rdzeni i 24 wątki; zegar bazowy 3,7 GHz i do 5,4 GHz w trybie boost

- 12 rdzeni i 24 wątki; zegar bazowy 3,7 GHz i do 5,4 GHz w trybie boost AMD Ryzen 7 7700 - 8 rdzeni i 16 wątki; zegar bazowy 3,8 GHz i do 5,3 GHz w trybie boost

- 8 rdzeni i 16 wątki; zegar bazowy 3,8 GHz i do 5,3 GHz w trybie boost AMD Ryzen 5 7600 - 6 rdzeni i 12 wątki; zegar bazowy 3,8 GHz i do 5,1 GHz w trybie boost

Poznaliśmy też wydajność AMD Ryzen 9 7900 w porównaniu do AMD Ryzen 9 5900X. W obu przypadkach użyto tej samej karty graficznej - AMD Radeon RX 6950 XT od Sapphire, ale różnych pamięci RAM. Nowszy procesor korzystał z modułów DDR5 6000 MHz, starszy zaś z dość wolnych DDR4 3600 MHz.

Nowy procesor od AMD oferuje średnio o 19% wyższą wydajność w grach. Najgorzej wygląda to w Assasin's Creed: Valhalla - zaledwie 3%, a najlepiej w F1 2021 - aż 35%. Oczywiście tutaj z wnioskami najlepiej wstrzymać się do pierwszych niezależnych testów. Dokładna liczba klatek na sekundę wyglądała następująco:

Źródło zdjęć: Shutterstock, AMD/VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne