Tonący brzytwy się chwyta. AMD kolejny raz obniża ceny

AMD ma problem - nikt nie chce kupować ich nowych procesorów. Konsumenci sięgają po starsze modele oraz rozwiązania konkurencji. Amerykanie obniżają więc ceny.

Procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku 27 września 2022 roku. Z ich pomocą Amerykanie próbowali dogonić konkurencję i wydane rok wcześniej jednostki Intel Alder Lake. Fani Czerwonych dostali więc wreszcie obsługę interfejsu PCI Express 5.0 oraz pamięci RAM typu DDR5.

AMD Ryzen 9 7950X doczekał obniżki cen aż o 29%

Niestety AMD najwyraźniej zachłysnęło się sukcesem wcześniejszych generacji i podniosło ceny swoich CPU. Dodając do tego dużo droższe płyty główne oraz wsparcie wyłącznie bardzo drogich pamięci DDR5, gdzie konkurencja nadal wspiera DDR4, sprawiły, że nikt nie chce kupować serii AMD Ryzen 7000.

Amerykanie próbując odzyskać przychylność konsumentów raz za razem obniżają sugerowane ceny, mimo że wspomniane procesory nie mają nawet trzech miesięcy. Tym razem przyszła pora na flagowy model AMD Ryzen 9 7950X, który oferuje 16 rdzeni i 32 wątki oraz zegar bazowy 4,7 GHz i do 5,7 GHz w trybie boost.

Pierwsze zagraniczne sklepy obniżyły już ceny z 699 do 569 dolarów, a więc aż o 130 dolarów lub po prostu o 29%. Obecnie nie wiadomo kiedy promocja dotrze do Polski. Rynek europejski jest przeważnie za USA i Azją.

Pytanie czy to wystarczy? Nie dość, że seria AMD Ryzen 5000 wychodzi korzystniej pod względem stosunku ceny do wydajności, to Intel zaraz wypuści tańsze procesory Raptor Lake i dedykowane im płyty główne.

