Intel idzie śladem AMD. Czeka nas dłuższa żywotność platform

Jesteś osobą, która zamiast wymieniać cały komputer woli go stopniowo ulepszać? W takim razie mamy dobre wieści. Intel zaoferuje wreszcie dłuższą żywotność platform.

Chociaż to Intel jest królem konsumenckich procesorów komputerowych mając aż 66,6% udziałów na rynku, to Amerykanie mają jeszcze sporo do poprawy. Jednym z największych problemów Niebieskich jest krótka żywotność ich platform. Przeważnie mowa o zaledwie dwóch generacjach procesorów per socket.

Nowe procesory nie będą wymagać nowych płyt głównych

Dla porównania AMD potrafi wspierać nowe procesory nawet na kilkuletnich płytach głównych. Chociaż już przy serii chipsetów 300 i 400 Amerykanie próbowali się z tego wycofać, to jednak społeczność szybko wybiła im ten pomysł z głowy. I wygląda na to, że Intel szykuje przynajmniej 3 generacje dla gniazda LGA 1700.

W sieci opublikowane zostały przedpremierowo slajdy pochodzące z prezentacji Intela. Nie tylko potwierdzają one wcześniejsze plotki, np. dotyczące procesorów Intel Sapphire Rapids-WS, ale również zdradzają nowe informacje dotyczące planów Niebieskich dla segmentu konsumenckiego.

Już w przyszłym roku zobaczymy procesory Intel Raptor Lake-S Refresh. Premiera pierwszych modeli (prawdopodobnie jednostek odblokowanych) planowana jest na trzeci i czwarty kwartał. Na rynek ma trafić całe portfolio z TDP 125, 65 i 35 W. Innymi słowy wszystkie segmenty cenowo-wydajnościowe.

Co ciekawe Intel Raptor Lake-S Refresh nie będą wymagały nowych płyt głównych. Slajdy jednoznacznie potwierdzają, że CPU do stacji roboczych nadal będą obsługiwane przez układy Intel W680, zaś konsumenckie procesory będą obsługiwane przez Intel Z790, H770, B760, H610 i Q670. Pytanie tylko co z Intel Z690?

Plan wydawniczy Intela nie zakłada, przynajmniej aż do końca przyszłego roku, premiery chipsetów Intel Z890. Pozostaje więc tylko trzymać kciuki, że Amerykanie wreszcie poszli po rozum do głowy.

