Nadciąga procesor Intel Core i9-13900KS. Znamy jego wydajność

Intel do którego należy korona wydajności na rynku konsumenckich procesorów nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Nowy flagowiec jest w drodze.

Pod koniec października na rynku debiutowały procesory Intel Raptor Lake, które przyniosły nam jeszcze więcej rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania. Tym samym zyskaliśmy większą wydajność w grach i programach. Do tej pory pojawiły się odblokowane modele z serii K, które skierowane są do entuzjastów i fanów podkręcania.

Intel Core i9-13900KS miażdży starą generację oraz AMD

Tańsze, zablokowane jednostki mają debiutować na początku przyszłego roku. Jednak Niebiescy mają w rękawie jeszcze jednego asa. Mowa o najwydajniejszym modelu, prawdziwym flagowcu oferującym topową wydajność.

Intel Core i9-13900KS to 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor pracujący z zegarem bazowym 3,2 GHz i oferujący maksymalnie aż do 6,0 GHz z Thermal Velocity Boost. Korzysta on z gniazda Intel LGA 1700, a więc jest zgodny z starszymi i nowszymi płytami głównymi wyposażonymi w układy z serii Intel 600 i 700.

W bazie wyników Geekbench pojawiły się pierwsze testy nowego dziecka od Niebieskich. W przypadku wydajności jednowątkowej mowa o 2319 punktach, zaś test wydajności wielowątkowej to 26 774 punktów. To kolejno o 34,2% i 149,2% lepiej niż w przypadku popularnego AMD Ryzen 5800. A tak prezentują się inne CPU:

Intel Core i9-13900KS - wydajność jednowątkowa 2319 pt, wydajność wielowątkowa 26 774 pt;

- wydajność jednowątkowa 2319 pt, wydajność wielowątkowa 26 774 pt; Intel Core i9-13900K - wydajność jednowątkowa 2227 pt, wydajność wielowątkowa 24 311 pt;

- wydajność jednowątkowa 2227 pt, wydajność wielowątkowa 24 311 pt; AMD Ryzen 9 7950X - wydajność jednowątkowa 2192 pt, wydajność wielowątkowa 22 963 pt;

- wydajność jednowątkowa 2192 pt, wydajność wielowątkowa 22 963 pt; Intel Core i9-12900KS - wydajność jednowątkowa 2081 pt, wydajność wielowątkowa 19 075 pt;

- wydajność jednowątkowa 2081 pt, wydajność wielowątkowa 19 075 pt; Intel Core i9-12900K - wydajność jednowątkowa 1988 pt, wydajność wielowątkowa 17 324 pt;

Intel Core i9-13900KS względem swojego odpowiednika z poprzedniej generacji - Intel Core i9-12900KS - jest znacznie wydajniejszy. Mowa o różnicy 16,6% i 54,5%. Jednak z ostatecznymi wnioskami trzeba się wstrzymać do przyszłego roku. To wtedy AMD ma pokazać modele Ryzen 7000 wyposażone w pamięci typu 3D V-Cache. AMD Ryzen 7 7800X3D może okazać się prawdziwym hitem dla graczy.

