Znamy cenę i datę premiery elastycznego monitora OLED dla graczy

Monitory OLED dla graczy stają się wreszcie łatwo dostępne. Najciekawsza jednostka z wyginanym ekranem lada moment trafi do sprzedaży. Mowa o Corsair Xeneon Flex.

Kilka miesięcy temu, a dokładniej w sierpniu, Corsair pochwalił się światu wyjątkowym monitorem. Amerykanie zaprezentowali na targach Gamescom 2022 jednostkę Xeneon Flex. Wyróżnia się ona z tłumu za sprawą matrycy OLED oraz.. możliwości wyginania ekranu przez użytkownika!

Wyginany monitor dla graczy ma kosztować 1999 USD

Corsair Xeneon Flex to 45-calowy monitor panoramiczny, który korzysta z matrycy W-OLED od LG. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli (stosunek 21:9) i częstotliwością odświeżania do 240 Hz. Całość dopełnia rekordowo niski czas reakcji wynoszący podobno 0,03 milisekundy.

Jakby tego było mało amerykański monitor spełnia standardy NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync Premium i obsługuje materiały HDR. Kontrast może zaś sięgać nawet do 1 350 000:1. Oczywiście najciekawiej prezentuje się możliwość używania zarówno płaskiej konfiguracji jak i zakrzywienia 800R.

Corsair zdradził już, że przedsprzedaż rozpocznie się 15 grudnia. Liczba monitorów w pierwszych rzutach będzie jednak mocno ograniczona. Sugerowana cena to 1999 dolarów, czyli około 8869 złotych. Chociaż w Polsce z pewnością będzie jeszcze drożej ze względu na różnice w podatkach i marże sklepów.

Jeśli porwała Was specyfikacja, ale nie interesuje Was wyginana matryca to tańszą alternatywą z tą samą matrycą będzie LG UltraGear 45GR95QE. Tutaj przedsprzedaż rusza 12 grudnia, a sugerowana cena wynosi 1699 dolarów, czyli równowartość około 7539 złotych.

Zobacz: Nowe sterowniki Intela to prawie dwukrotny wzrost wydajności w grach

Zobacz: Radiator również z tyłu? Tak będą wyglądać Radeony od XFX

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair, Paul's Hardware

Źródło tekstu: oprac. własne