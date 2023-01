Alienware szykuje monitor z częstotliwością odświeżania 500 Hz

Na targach CES 2023 w Las Vegas (USA) pokazano wypasiony monitor dla graczy. Alienware kusi wysoką częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji.

Tydzień temu do sieci trafiła informacja twierdząca, że gamingowa firma Alienware należąca do Della szykuje wyjątkowy monitor. Miała być to jednostka dedykowana najbardziej wymagającym graczom. Plotka twierdziła, że zostanie ona lada moment zaprezentowana na amerykańskich targach CES 2023.

Nowy monitor Alienware dedykowany jest fanom e-sportu

Teraz wiemy już, że to prawda. Alienware AW2524H to 24,5-calowy monitor z płaską matrycą Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania do 480 (500 w trybie OC) Hz. Producent mówi o czasie reakcji na poziomie 0,5 milisekundy, jasności do 400 cd/m2 i pokryciu palety sRGB w 99%.

Zestaw złącz ma obejmować dwa HDMI 2.1 (do 240 Hz), jeden DisplayPort 1.4 (do 500 Hz), cztery USB 3.2 Gen 1 z funkcją "szybkiego" ładowania (do 2 A), dwa porty audio i otwór dla zabezpieczenia Kensington Lock.

Oczywiście nie zabraknie wsparcia technologii NVIDIA G-Sync czy NVIDIA Reflex. Prócz tego monitor wyposażono w trójstrefowe podświetlenie RGB LED oraz czujnik światła pozwalający na automatyczne dostosowywanie jasności wyświetlanego obrazu względem warunków panujących w pomieszczeniu.

Sugerowana cena za Alienware AW2524H pozostaje tajemnicą, ale z pewnością będzie BARDZO drogo. Opisywany monitor ma trafić do sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku.

Źródło zdjęć: Dell

Źródło tekstu: Dell, oprac. własne