Debiutują tańsze procesory Intel Core 13. generacji

Planowałeś złożyć nowy zestaw komputerowy? Czekałeś na tańsze procesory? W takim razie możesz iść już na zakupy. Nowe jednostki Intela trafiły do sklepów.

Procesory Intel Raptor Lake-S debiutowały na rynku 20 października 2022 roku. Na start do sklepów jak zwykle trafiły tylko najwydajniejsze, odblokowane modele z serii K. Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K oraz Core i5-13600K. Sporo osób jednak nie jest zainteresowanych podkręcaniem i czekało na tańsze jednostki.

Nowe procesory są dużo wydajniejsze, ale i 10% droższe

To właśnie dzisiaj, podczas wystąpienia na targach CES 2023, Intel pokazał aż szesnaście nowych modeli w ramach 13. generacji. Mowa o zablokowanych procesorach Intel Raptor Lake-S z poborem mocy 65 i 35 W.

Nowe procesory to jednostki z rodzin Intel Core i9, Core i7, Core i5 oraz Core i3. Oferują one od 4 rdzeni i 8 wątków, aż do 24 rdzeni i 32 wątków. Wszystkie z nich korzystają z gniazda Intel LGA 1700 oraz obsługują zarówno starsze, tańsze pamięci RAM w standardzie DDR4, jak i nowsze, ale droższe moduły RAM DDR5.

Największe zmiany w zablokowanych procesorach Intel Core 13. generacji względem Intel Core 12. generacji zaobserwować można w segmencie Core i5. Wcześniej dostawaliśmy tutaj 6 rdzeni i 12 wątków. Aktualnie będzie to albo 10 rdzeni i 16 wątków, albo nawet 14 rdzeni i 20 wątków. Zwiększyły się też taktowania.

Jak to się przekłada na wydajność? Według wewnętrznych testów Intela mowa o skoku do 11% w przypadku wydajności jednowątkowej i do 34% w przypadku wydajności wielowątkowej. Liczby te wyglądają jak najbardziej realnie, acz z ostatecznymi ocenami warto wstrzymać się do niezależnych recenzji.

Niestety nowe, zablokowane procesory Intel Raptor Lake-S są odczuwalnie droższe o Intel Alder Lake-S. Mowa średnio o różnicy na poziomie 10%. Wszystkie opisywane jednostki trafiły już do pierwszych sklepów.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne