Acer prezentuje 16-calowego laptopa z najnowszym procesorem AMD

Sporo pracujesz ze zdjęciami lub filmami? Szukasz wydajnego laptopa z dużym i dobrym ekranem? Rozwiązaniem może być najnowszy model Acera.

Podczas konferencji Next@Acer zapowiedziano całe zatrzęsienie nowych urządzeń. Jednym z ciekawszych jest laptop Acer Swift X 16, który stawia na najnowsze dostępne na rynku podzespoły. Mowa o procesorze AMD Ryzen 7000 oraz dedykowanej karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 40. Wszystko to w smukłej obudowie.

Acer kusi ekranem OLED o rozdzielczości 3200 x 2000 px

Do tej pory seria Swift X kusiła 14-calowymi modelami, a teraz wzbogaci się o większego, 16-calowego brata. Skierowany jest on do twórców kreatywnych zajmujących się obróbką grafiki, filmów, muzyki i wiele więcej. Widać to zarówno w designie, specyfikacji, jak i oferowanej matrycy.

Acer Swift X 16 wyposażono w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 7940H pracujący z zegarem bazowym 4,0 GHz i do 5,2 GHz w trybie boost. Dopełnia to karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 świetnie radząca sobie z ray tracingiem, AI oraz obsługująca kodowanie i dekodowanie materiałów AV1.

Mimo grubości zaledwie 17,9 milimetrów i wadze 1,9 kilograma znalazło się tutaj miejsce na 16-calową matrycę 16:10 typu OLED o rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli. Mowa o częstotliwości odświeżania do 120 Hz, czasie reakcji poniżej 0,2 milisekundy i jasności do 500 cd/m2. Pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi 100%.

Pod względem pamięci RAM i przestrzeni dyskowej wszystko będzie zależeć od wybranej konfiguracji. Fabrycznie dostaniemy maksymalnie do 16 GB LPDDR5 oraz do 2 TB SSD NVMe PCIe 4.0.

Acer Swift X 16 trafi do sprzedaży w Europie w czerwcu. Sugerowane ceny będą zaczynały się od 1566 euro, co w Polsce powinno się przełożyć na równowartość od 7295 złotych wzwyż.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: oprac. własne