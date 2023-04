Acer szykuje dwa zakrzywione monitory z AMD FreeSync dla graczy

Acer ma w planach nowe, gamingowe monitory. Tym razem mowa o zakrzywionych konstrukcjach z obsługą materiałów HDR. Jedna z nich stawia na matrycę OLED.

Konferencja Next@Acer okazała się w tym roku wyjątkowo obfita w nowości. Pisaliśmy już o najciekawszych laptopach jak Acer Swift X 16 z wydajnym procesorem AMD Ryzen 7000 czy Acer Predator Triton 17 X, który za sprawą połączenia Intel + NVIDIA oferuje wydajność wyższą niż większość stacjonarnych komputerów.

Nowe monitory Acera zadebiutują dopiero w Q4 2023

Tajwańczycy nie zapomnieli jednak też o innych sprzętach. Wśród nich znalazły się dwa zakrzywione monitory dla graczy. Jeden z nich to przedstawiciel rodziny Nitro, drugi zaś Predator. Oba z technologią AMD FreeSync.

Acer Nitro XZ452CU V to gamingowy monitor o przekątnej 44,5" i krzywiźnie 1500R. Mamy tutaj do czynienia z 8-bitowym panelem VA o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Całość spełnia wymagania standardu VESA DisplayHDR 400. Odwzorowanie palety barw DCI-P3 to 90%.

Acer Predator X34 V to mniejszy monitor o przekątnej 34" i zakrzywieniu 1800R. Tym razem zdecydowano się na matrycę OLED o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania do 175 Hz. Czas reakcji to zaledwie 0,1 milisekundy. Tutaj też nie zabrakło VESA DisplayHDR TrueBlack 400 oraz 99% pokrycia DCI-P3.

Na premierę obu monitorów poczekamy do czwartego kwartału 2023 roku. Sugerowane ceny w Europie to 1099 euro (ok. 5119 złotych) za Nitro XZ452CU V oraz 1299 euro (ok. 6059 złotych) za Predator X34 V.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: oprac. własne