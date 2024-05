AMD porzuca TSMC? Czerwoni skorzystają z Samsunga

Wiele wskazuje na to, że już niedługo część układów AMD będzie pochodzić z Korei Południowej. Gigant na rynku CPU i GPU nawiąże współpracę z Samsungiem.

Wygląda na to, że AMD pierwszy raz od dłuższego czasu będzie korzystać z więcej niż jednego producenta półprzewodników. Redakcja Korea Economic Daily donosi, że Czerwoni mają nawiązać ponownie współpracę z Samsung Foundry, nie rezygnując jednak z dotychczasowej umowy z TSMC.

Mimo wszystko TSMC nie ma powodów do obaw

Doniesienia te chociaż niepotwierdzone, to są bardzo prawdopodobne. Lisa Su, CEO AMD, powiedziała na wydarzeniu ITF World 2024, że ich firma już niedługo będzie produkować masowo układy z wykorzystaniem litografii 3 nm typu GAAFETs, a jedyną odlewnią, która to aktualnie oferuje jest Samsung.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie chipy AMD chce produkować u Koreańczyków. A w portfolio Amerykanów są w końcu CPU, GPU, chipsety, SoC i wiele więcej. Należy zakładać, że będą to małe układy, co pozwoli zwiększyć uzysk. To więc sugeruje kafelki CCD i/lub IOD dla procesorów.

Po co w ogóle AMD decyduje się na taki krok przy wieloletniej, bliskiej współpracy z TSMC? Po pierwsze pozwoli to zwiększyć moce przerobowe i dotrzeć do szerszego grona klientów, a więc osiągnąć większe zyski. Po drugie daje to silny argument przy negocjacjach cen i wielkości zamówień z Tajwańczykami.

Oczywiście taka współpraca jest też bardzo ważna dla Samsunga. AMD to duży klient, który pozwoliłby Koreańczykom wyszarpać TSMC część udziałów na rynku produkcji półprzewodników. Mimo wszystko tajwański gigant ma taką przewagę, że tak czy siak nie zagrozi to im pozycji jako lidera.

Zobacz: Szykują się zmiany na rynku przenośnych SSD

Zobacz: Tani monitor 280 Hz dla graczy? Tak, to możliwe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: Korea Economic Daily, Tom's Hardware, oprac. własne