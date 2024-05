Szykują się zmiany na rynku przenośnych SSD

Jeszcze w tym roku dostaniemy mniejsze, tańsze i pojemniejsze dyski zewnętrzne. Wszystko za sprawą nowego kontrolera od Silicon Motion.

W sprzedaży można znaleźć dziesiątki różnych SSD. Mowa zarówno o nośnikach montowanych w komputerach stacjonarnych i laptopach, jak i rozwiązaniach przenośnych. Jednak mało który producent korzysta z autorskich podzespołów, a zamiast tego przypomina to bardziej puzzle z układów od firm trzecich.

Dzięki Silicon Motion SM2322 zobaczymy tańsze SSD 8 TB

Jednym z większych dostawców na rynku kontrolerów jest Silicon Motion. Mowa o tajwańskiej firmie obecnej na rynku od 2005 roku. Z ich rozwiązań korzystają tacy giganci jak ADATA, Crucial, HP, Kingston, Lexar, Transcend, Xiaomi i wiele innych znanych firm. A Tajwańczycy pochwalili się nowym kontrolerem.

Silicon Motion SM2322 to układ zaprojektowany z myślą o przenośnych SSD, który pozwala na zrezygnowanie z mostka. Przekłada się to więc na mniejsze zużycie energii oraz niższy koszt produkcji. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem USB 3.2 Gen 2x2, co oznacza prędkości do 2100 MB/s dla odczytu i do 2000 MB/s dla zapisu.

Tajwański kontroler obsługuje kości 3D TLC NAND oraz QLC NAND o maksymalnej łącznej pojemności do 8 TB. Użytkownik ma do dyspozycji 256-bitowie szyfrowanie sprzętowe AES i wsparcie czytników linii papilarnych. Co ważne mowa o pełnej kompatybilności z systemami Windows i MacOS, ale też Android oraz iOS.

Pierwsze egzemplarze Silicon Motion SM2322 trafiły już do partnerów firmy, a masowa produkcja przewidywana jest na drugą połowę 2024 roku. Oznacza to, że pierwsze przenośne nośniki zaprezentowane zostaną zapewne lada dzień na targach Computex 2024, a ich sklepowa premiera nastąpi pod koniec roku.

Zobacz: Tani monitor 280 Hz dla graczy? Tak, to możliwe

Zobacz: Do Polski wkracza rekordowo lekka myszka z topowym sensorem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Silicon Motion

Źródło tekstu: oprac. własne