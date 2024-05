Do Polski wkracza rekordowo lekka myszka z topowym sensorem

Osoby preferujące lekkie myszki mają ostatnio eldorado. Tym razem swoja propozycję pokazała firma Lamzu, a model Maya 4K kusi uniwersalnym i wygodnym kształtem.

Do grania na komputerze wcale nie trzeba najnowszego czy najdroższego sprzętu. Nie da się jednak zaprzeczyć, że odpowiednio dobrana myszka, klawiatura czy słuchawki lub głośniki znacząco poprawiają komfort zabawy. Mogą mieć też przełożenie na wyniki w przypadku dynamicznych tytułów sieciowych.

Myszkę Lamzu Maya 4K wyceniono na 539 złotych

To właśnie dlatego na rynku pojawia się coraz więcej ultralekkich gryzoni z topowymi czujnikami, które zapewniają większą precyzję i niższy czas reakcji. Dzisiaj ponownie przyjrzymy się modelowi firmy Lamzu.

Lamzu Maya 4K to bezprzewodowa myszka dla graczy, która ma wymiary 119 x 59 x 38 milimetrów i masę 45 gramów. Jej uniwersalny kształt idealnie pasuje do najpopularniejszych chwytów takich jak Palm Grip, Claw Grip czy Fingertip Grip, zapewniając maksymalny komfort użytkowania.

Zastosowany sensor to PixArt PAW3395, czyli jedno z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferuje on rozdzielczość do 26 000 DPI i maksymalne przyśpieszenie do 50 G. Użytkownik ma do dyspozycji 6 przycisków, które korzystają z przełączników Huano. Częstotliwość raportowania sięga do 4000 Hz.

Deklarowany przez producenta maksymalny czas pracy to do 80 godzin, ale dotyczy on trybu 1000 Hz. Na szczęście z myszki można korzystać podczas ładowania dołączonym przewodem USB.

Lamzu Maya 4K trafiła już do polskich sklepów z sugerowaną ceną 539 złotych, a do wyboru są cztery wersje kolorystyczne - szara, biała, czarna i czerwona. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Lamzu

Źródło tekstu: oprac. własne