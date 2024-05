Konsolowe szaleństwo trwa w najlepsze. ZOTAC dołącza do gry

Mobilne granie w gry znane z PC jeszcze nigdy nie było tak proste. Kolejne handheldy wyrastają jak grzyby po deszczu, a ZOTAC pokaże lada moment swoją konsolę.

Już za kilka dni startują targi Computex 2024 w Tajpej na Tajwanie. W terminie od 4 do 7 czerwca najwięksi producenci z całego świata będą chwalić się swoimi technologicznymi nowościami. A wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że główną tematyką w tym roku będzie sztuczna inteligencja oraz konsole przenośne.

Będzie to kolejny handheld pod kontrolą Windows 11

ZOTAC, podobnie jak ADATA i Antec, planuje dołączyć do grona producentów oferujących gamingowe handheldy. Oprócz tego zaprezentowane zostaną Mini PC z układami od Intela i AMD na pokładzie.

ZOTAC Gaming Zone to w pełni autorska, przenośna konsola do gier. Ma ona oferować m.in. 7-calowy, dotykowy ekran AMOLED, 2-stopniowe spusty oraz triggery i przełączniki z efektem halla. Sercem urządzenia będzie układ APU od AMD, ale jego dokładny model i specyfikacja nie zostały zdradzone.

Grafika promocyjna potwierdza standardową bryłę oraz obecność paska z RGB LED z tyłu obudowy. Warto podkreślić, że ZOTAC będzie jednym z niewielu producentów oferujących ekran OLED. Podobne modele ma głównie Nintendo Switch i Valve Steam Deck, a nie konkurencja jak MSI czy ASUS.

Materiały promocyjne obiecują pokazanie działających prototypów podczas targów Computex 2024. Tym samym sugeruje to, że do premiery pozostało jeszcze trochę czasu. Oprócz tego ZOTAC odświeży też swoją ofertę komputerów ZBOX, Magnus ONE i stacji eGPU.

Zobacz: ZALMAN prezentuje przeszklonego giganta z wbudowanym ekranem

Zobacz: Noctua w tarapatach? Thermalright ma nowego Assassina

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZOTAC

Źródło tekstu: oprac. własne