Antec wkracza na rynek konsol do gier. Wygląda to dobrze

Konkurencja na rynku handheldów przybiera na sile. Antec i AYANEO nawiązują współpracę, a niedługo do sprzedaży na Zachodzie trafi "nowa" konsola.

Antec to firma, której z pewnością nie trzeba przedstawiać starszym czytelnikom Telepolis. Chociaż o Tajwańczykach jest raczej cicho w ostatnich latach, to obecni są oni na rynku długo, bo od 1986 roku. W przeszłości znani byli m.in. z bardzo solidnych obudów i zasilaczy komputerowych.

Konsola Tajwańczyków skorzysta z mocnego układu AMD

Aktualnie w ich ofercie znajdziemy też chłodzenia procesora, wentylatory, moduły RAM i szereg akcesoriów jak wsporniki dla kart graficznych czy dodatkowe okablowanie PSU. A już niedługo do portfolio Tajwańskiego producenta dołączy też przenośna konsola do gier z układem AMD na pokładzie.

Antec oraz AYANEO oficjalnie nawiązali współpracę, a jej owocem ma być handheld nazwnay "Core HS". Mowa o modelu bazującym na wydanym pod koniec zeszłego roku AYANEO Slide. Czyli konstrukcji z odsuwanym 6-calowym ekranem z rozdzielczością Full HD i ukrytą, wbudowaną klawiaturą QWERTY.

Sercem urządzenia jest procesor AMD Ryzen 7 7840U wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5,1 GHz oraz zintegrowany układ graficzny z 12 CU. Całość dopełnia od 16 do 64 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 o pojemności od 512 GB do 4 TB.

Jeśli Antec nie dokona żadnych znaczących modyfikacji, to konsola powinna mieć wymiary 226 x 90 x 38 milimetrów i masę 650 gramów. A wbudowana akumulator to rozwiązanie 46,2 Wh. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 11.

Data premiery nie została zdradzona, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa Antec Core HS pokazany zostanie na początku czerwca na targach Computex 2024. Jeśli chodzi o cenę to znowu brak konkretów. Ale pierwowzór, AYANEO Slide, kosztował od 899 do 1599 dolarów i tutaj zapewne będzie podobnie.

