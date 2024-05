AMD EPYC 4004, czyli nowe procesory do zadań specjalnych

Czerwoni przygotowali nowe procesory o dobrym stosunku ceny do wydajności. Mowa o serii EPYC 4004 skierowanej do firm i serwerów.

W przypadku procesorów komputerowych mamy dwóch głównych producentów - AMD oraz Intel. Firmy te walczą ze sobą zarówno o segment komputerów stacjonarnych, laptopów, konsol przenośnych, jak i serwerów. Jak na razie od lat dominują Niebiescy, którzy zależnie od statystyk mają dla siebie około 60-75% rynku.

AMD EPYC 4004 korzystają z gniazda AMD AM5

Oczywiście Czerwoni się nie poddają, co i rusz wydając kolejne generacje CPU i stopniowo przekonując do siebie nowych klientów. Dzisiaj AMD wprowadza na rynek procesory EPYC 4004. Jest to dopełnienie oferty serwerowej o rodzinę zoptymalizowaną pod względem kosztów i skierowaną do małych i średnich firm.

AMD EPYC 4004 to dobrze nam już znana architektura Zen 4. W sprzedaży pojawią się jednostki wyposażone w od 4 do 16 fizycznych rdzeni, ze współczynnikiem TDP od 65 do 170 W i taktowaniem od 3,8 do 5,7 GHz. Mowa łącznie o ośmiu różnych modelach, ich pełna specyfikacja wygląda następująco:

Amerykanie podkreślają, że AMD EPYC 4564P zapewnia 1,8-krotnie lepszy stosunek wydajności do ceny niż Intel Xeon E-2488. Sugerowane ceny w hurcie (przy zakupie 1000 sztuk) to od 149 do 699 dolarów, a więc około 585 - 2739 złotych. Może być to kluczowe właśnie w przypadku mniejszych firm, które nie mają tak dużych budżetów na budowę i/lub modernizację infrastruktury IT jak wielkie korporacje.

Nowe procesory korzystają ze znanego z platform konsumenckich gniazda AMD AM5. Swoje rozwiązania serwerowe z AMD EPYC 4004 zapowiedziały już takie firmy jak ASRock Rack, GIGABYTE, MSI i Supermicro.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: oprac. własne