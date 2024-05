Tajwańczycy przedstawiają kolorowe pasty termoprzewodzące

Cooler Master postanowił wspiąć się na wyżyny absurdu. Niedługo na rynek trafi nowa pasta termoprzewodząca dostępna w sześciu kolorach.

Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na wygląd zestawów komputerowych. To właśnie dlatego w sklepach przybywa sprzętów z RGB LED czy hartowanym szkłem, a producenci sięgają po coraz bardziej egzotyczne materiały jak np. drewno. Jednak czy można wymyślić coś jeszcze?

Mowa o bardzo wysokiej przewodności cieplnej

Cooler Master twierdzi, że tak. Rozwiązaniem, które ma przekonać konsumentów mają być... kolorowe pasty termoprzewodzące. Nie, to nie żart. Oczywiście w 2024 roku nie mogło zabraknąć wzmianki o AI.

Na chińskiej stronie producenta pojawiła się pasta Cooler Master CryoFuze 5, która dostępna jest w sześciu niestandardowych kolorach - czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały i czarny. Formuła oparta została na tlenkach cynku i aluminium, a producent podkreśla wykorzystanie "technologii nanomolekularnej".

Deklarowana przewodność cieplna to 12,6 W/mK, co jest bardzo wysoką wartością. Większą niż w przypadku uznanych na rynku rozwiązań jak Arctic MX-4 czy Gelid GC Extreme. To jednak nie zawsze przekłada się na topową wydajność, co udowodniły już nasze testy pasty Cooler Master CryoFuze Violet.

Aktualnie nie wiadomo co Cooler Master miał na myśli wspominając o sztucznej inteligencji. Można jedynie zgadywać, że chodziło o wypozycjonowanie CyroFuze 5 jako rozwiązania dla CPU i akceleratorów do pracy z AI. Tylko w takich środowiskach nikt nie patrzy na kolor pasty.

No i zasadniczo w domu też nikt tego nie zobaczy oprócz etapu składania komputera, w końcu pasta będzie ukryta pod chłodzeniem procesora czy karty graficznej. Budzi więc to wątpliwości co do zasadności produktu. Data premiery i sugerowana cena pozostaje nieznana.

