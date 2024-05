Apple znowu sztucznie ogranicza wydajność? Na to wygląda

Wygląda na to, że nowe iPady Pro skrywają w środku niespodziankę. Tańszy model ma w rzeczywistości 12, a nie 8 GB pamięci RAM. Ale jej nie wykorzystasz.

Równe dwa tygodnie temu Apple zaprezentowało swoje nowe urządzenia. Mowa o modelach iPad Pro oraz iPad Air. Na uwagę zasługuje zwłaszcza pierwszy z wymienionych, bowiem łączy on supercienką obudowę z układem SoC nowej generacji, czyli Apple M4 w ulepszonej litografii 3 nm od TSMC.

Apple ukrywa przed użytkownikami aż 4 GB pamięci RAM

Apple iPad Pro oficjalnie dostępny jest w dwóch konfiguracjach sprzętowych - 9-rdzeniowy procesor; 256/512 GB pamięci wbudowanej i 8 GB RAM oraz 10-rdzeniowy procesor; 1/2 TB pamięci wbudowanej i 16 GB RAM. Jednak w rzeczywistości wygląda to inaczej, a Amerykanie mogą coś przed nami ukrywać.

iPad Pro 2024 trafił już w ręce pierwszych osób, a serwisy takie jak iFixit rozebrały i dokładnie przeanalizowały wnętrze urządzenia. Pozwoliło to zauważyć, że słabszy z tabletów Apple wcale nie ma 8 GB pamięci RAM. Użyto bowiem dwóch kości typu 48 Gbit, a więc łącznie mowa o 12 GB pamięci RAM.

Skąd pewność? Po oznaczeniach producenta (Micron). Innymi słowy sprzęt ma więcej pamięci RAM, ale Apple sztucznie ogranicza do niej dostęp użytkownikowi. Powodów takiej sytuacji może być kilka.

Pierwszy to zbyt mała liczba kości 4 GB LPDDR5 o konkretnej przepustowości na rynku by zaspokoić potrzeby giganta z Cupertino oraz zbyt niska sprzedaż tańszych iPadów Pro by było uzasadnienie ekonomiczne składania zamówienia na produkcję specjalnie dostosowanych układów. Użyto więc tego co dostępne.

Druga, bardziej prawdopodobna teoria, to świadoma decyzja Apple by zachować segmentację na rynku i przekonać do dopłaty. W końcu skok z 8 do 16 GB wygląda lepiej niż z 12 do 16 GB. Ewentualnie firma mogła nie chcieć straszyć użytkowników "nową i nieznaną" pojemnością. W końcu klienci Apple nie są zbyt techniczni.

