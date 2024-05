Apple M4, czyli nowy i potężny układ Amerykanów

Amerykanie nie zwalniają tempa. Ich najnowszy SoC - Apple M4 - to szereg zmian, które przynoszą spory skok wydajności i poprawę energooszczędności.

Apple zaprezentowało dzisiaj szereg ciekawych sprzętów, a do portfolio Amerykanów dołączyło sporo nowych tabletów. Jednak najciekawiej z nich z pewnością prezentuje się bardzo smukły i wyjątkowo wydajny model iPad Pro (2024) dostępny w wariantach 11" oraz 13".

Apple obiecuje nawet x4 wyższą wydajność

Wszystko za sprawą autorskiego SoC następnej generacji, czyli Apple M4. Mowa o układach wykonanych w usprawnionej litografii 3 nanometrów od lidera branży, TSMC, która przynosi znaczny skok wydajności.

Apple M4 to procesor oferujący do 10 fizycznych rdzeni, w konfiguracji cztery duże, wysokowydajne rdzenie oraz sześć małych, energooszczędnych. Amerykanie chwalą się szeregiem optymalizacji, zwłaszcza w przypadku uczenia maszynowego (ML/AI). Mowa o do x1,5 wyższej wydajności CPU niż w Apple M2.

Dopełnia to mocny zintegrowany układ graficzny (iGPU) wyposażony w 10 jednostek wykonawczych. Doczekał się on znacznych poprawek w przypadku sprzętowego raytracingu oraz wprowadza kodek AV1, którego brakowało w iPadach. Według producenta mowa o nawet 4x wyższej wydajności w zestawieniu z Apple M2.

Wisienką na torcie jest zaawansowany układ NPU wyposażony w 16 rdzeni i zdolny do przetwarzania do 38 bilionów operacji na sekundę. A więc o x60 szybciej niż w przypadku Apple A11 Bionic. Przyda się to zwłaszcza w zadaniach ML/AI, jak np. rozpoznawanie obiektów na zdjęciach i wideo.

Apple twierdzi również, że M4 to spory skok pod względem energooszczędności. Oznacza to więc dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, ale i mniejszy wpływ na środowisko naturalne. To jednak sprawdzić będzie można dopiero za jakiś czas w pierwszych niezależnych testach.

Zobacz: To równia pochyła. SSD i RAM znowu znacząco podrożeją

Zobacz: SanDisk Desk Drive, czyli 8 TB wprost na Twoim biurku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: oprac. własne