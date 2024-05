SanDisk Desk Drive, czyli 8 TB wprost na Twoim biurku

Zaczyna Ci brakować miejsca na pliki w komputerze? Myślisz o zaczęciu wykonywania kopii danych? Z pomocą przychodzi SanDisk Desk Drive o pojemności do 8 TB.

Zdjęcia, filmy oraz inne pliki z roku na rok zajmują coraz więcej przestrzeni dyskowej. Trudno się temu dziwić, gdy na popularności zyskują monitory i laptopy z wyższymi rozdzielczościami, a coraz więcej smartfonów - nawet tych tańszych - jest w stanie rejestrować materiały w rozdzielczości 4K, a nawet 8K.

W przyszłym roku dostaniemy model o pojemności 16 TB

To właśnie dlatego marka SanDisk, należąca do amerykańskiej firmy Western Digital, zdecydowała się na wydanie biurkowych SSD. Sprawdzą się one zarówno świetnie jako magazyny danych, jak i miejsce do tworzenia automatycznych kopii danych z jednego stanowiska komputerowego.

SanDisk Desk Drive to nośnik półprzewodnikowy, zamknięty w kompaktowej i stylowej obudowie. Mowa o wymiarach 99 x 99 x 40 milimetrów i masie 268 gramów. Dostajemy tutaj złącze USB 3.2 Gen 2 typu C. Deklarowana przez producenta wydajność sięga do 1000 MB/s dla odczytu sekwencyjnego.

Użytkownik ma do wyboru modele o pojemności 4 i 8 TB, ale zdradzono już plany firmy na 2025 rok, czyli debiut wariantu o pojemności 16 TB. Wspierane są zarówno systemy operacyjne z rodziny Windows, jak i MacOS. Kopie danych wykonywane są z pomocą dołączonego oprogramowania lub Apple Time Machine.

Sugerowane ceny SanDisk Desk Drive w Polsce to kolejno 1889 złotych za 4 TB i 3489 złotych za 8 TB, a więc jest to raczej produkt skierowany do firm. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Zobacz: SteelSeries ma nowe słuchawki. To nie jest sprzęt dla Polaka

Zobacz: Sony PlayStation 5 Pro z szybszym układem graficznym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SanDisk

Źródło tekstu: oprac. własne