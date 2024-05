SteelSeries ma nowe słuchawki. To nie jest sprzęt dla Polaka

Szukasz dobrego zestawu słuchawkowego do gier? Lubisz biały sprzęt? W takim razie SteelSeries ma coś dla Ciebie, o ile masz tylko wystarczająco gruby portfel.

Na rynku dostępnych mamy tysiące różnych słuchawek, a więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Zarówno gdy mowa o cenie, wadze oraz wielkości, jak i przeznaczeniu. Producenci celują głównie w dwie grupy odbiorców - melomanów oraz graczy. Dzisiaj skupimy się na drugiej z wymienionych.

SteelSeries Arctis Nova Pro White wyceniono na 1849 zł

Marka SteelSeries postanowiła rozszerzyć swoją ofertę słuchawek klasy premium. Zapoczątkowana w 2022 roku seria Arctis Nova doczekała się znanego i lubianego modelu w białej wersji kolorystycznej.

SteelSeries Arctis Nova Pro White to bezprzewodowe słuchawki nauszne wyposażone w system aktywnej redukcji szumów (ANC). Umożliwiają one łączenie się z wieloma systemami oraz posiadają system wymiennych akumulatorów, gdzie jeden pozwala na nawet 22 godziny gania.

Zdecydowano się tutaj na 40-milimetrowe przetworniki o deklarowanym paśmie przenoszenia od 10 do 40 000 Hz (tryb przewodowy) lub od 10 do 22 000 Hz (tryb bezprzewodowy). Mowa o impedancji na poziomie 38 Ω, współczynniku zawartości harmonicznych (T.H.D) <1% oraz SPL na poziomie 93 dB SPL/mW przy 1k Hz.

Wbudowany mikrofon jest wysuwany z obudowy i oferuje dwukierunkową redukcję hałasu na bazie AI. W jego przypadku producent mówi o paśmie przenoszenia od 100 do 6500 Hz i czułości na poziomie -38 dB, co nie jest złymi wartościami, ale raczej daleko temu do "klasy premium".

SteelSeries Arctis Nova Pro kompatybilne są z komputerami, smartfonami, konsolami Sony PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch oraz urządzeniami Mac. W zestawie jest niewielka stacja bazowa, służąca jako centrum dowodzenia. A ile to wszystko kosztuje? No i tutaj zaczynają się schody. Opisywane słuchawki wyceniono w Polsce na 1849 złotych, a więc jak na sprzęt dla graczy, a nie audiofilski, jest bardzo drogo.

Źródło zdjęć: SteelSeries

Źródło tekstu: oprac. własne