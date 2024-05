AMD Strix Point nadciąga. Pierwsze laptopy lada moment

Potrzebujesz nowego laptopa? Warto się wstrzymać z zakupami. Wygląda na to, że od premiery nowych modeli z procesorami AMD Strix Point dzieli nas już tylko chwila.

AMD pracuje nad nowymi procesorami dla komputerów stacjonarnych oraz laptopów. Będą one oparte na nowszej oraz wydajniejszej architekturze Zen 5. I chociaż brak konkretów co do daty premiery, to wiele osób spodziewa się prezentacji już w czerwcu, na tajwańskich targach Computex 2024.

O połączeniu CPU AMD + GPU AMD można zapomnieć

Wygląda na to, że jest to więcej niż prawdopodobne. ASUS zdradził bowiem, że szykuje się do premiery 14 nowych laptopów, które będą wyposażone w układy następnej generacji, czyli AMD Strix Point.

Źródłem informacji jest oficjalna strona Tajwańczyków, która dotyczy kompaktowych zasilaczy ASUS ROG o mocy 240 i 180 W. Wśród kompatybilnych modeli wymienione są nowe jednostki z serii ASUS ROG Zephyrus G16, TUF Gaming A14, TUF Gaming A16, Creator ProArt P16 oraz Creator ProArt X13.

ASUS ROG Zephyrus G16 (AMD Edition)

GA605WU: Strix Point + RTX 4050

GA605WV: Strix Point + RTX 4060

GA605WI: Strix Point + RTX 4070

ASUS TUF Gaming (A14 Series)

FA401WU: Strix Point + RTX 4050

FA401WV: Strix Point + RTX 4060

FA401WI: Strix Point + RTX 4070

FA401UU: Hawk Point + RTX 4050

FA401UV: Hawk Point + RTX 4060

FA401UI: Hawk Point + RTX 4070

ASUS TUF Gaming (A16 Series)

FA608WU: Strix Point + RTX 4050

FA608WV: Strix Point + RTX 4060

FA608WI: Strix Point + RTX 4070

ASUS Creator ProArt P16

M7606WU: Strix Point + RTX 4050

M7606WV: Strix Point + RTX 4060

ASUS Creator ProArt X13

HN7306WU: Strix Point + RTX 4050

HN7306WV: Strix Point + RTX 4060

HN7306WI: Strix Point + RTX 4070

Dokładna specyfikacja pozostaje niestety nieznana. Wiemy jednak, że ASUS zaoferuje te laptopy z układami NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4050 i RTX 4070. Zabraknie jednak alternatyw z AMD Radeon RX 7000M.

A co wiadomo o samym AMD Strix Point? Zgodnie z dotychczasowymi plotkami należy się spodziewać litografii 4 nm, do 12 rdzeni (Zen5 + Zen5C) oraz do 24 MB pamięci L3 i do 12 MB L2. Zintegrowane układy graficzne (tzw. iGPU) będą bazować na architekturze AMD RDNA3+ i posiadać do 16 jednostek CU. Nie zabraknie też układów AMD XDNA 2 wyspecjalizowanych w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: Wccftech, oprac. własne