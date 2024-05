Tak wygląda najlepszy Radeon. To nowy model XFX

Firma XFX wypuściła nową kartę graficzną. Mowa o szalenie rozbudowanym modelu Radeon RX 7900 XTX wyposażonym w szereg nowych rozwiązań.

Wygląda na to, że w tym roku faktycznie nie zobaczymy flagowych kart Radeon RX 8000, a AMD skupi się na niskim i średnim segmencie cenowo-wydajnościowym. Potwierdza to najnowszy model jednego z partnerów, który korzysta z całkowicie nowego układu chłodzenia, który był zaprojektowany dla kolejnej generacji.

XFX sięgnęło po ceniony materiał Honeywell PTM 7950

XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana to karta graficzna o wymiarach 346 x 132 x 68 milimetrów. Wyposażono ją w trzy modularne, montowane magnetycznie wentylatory, które doczekały się własnego patentu. Pracują one z prędkością do 3200 RPM, przy wydajności do 70 CFM i ciśnieniu do 4,9 mmH 2 O.

Prócz tego zobaczymy tutaj aż 216 wyjątkowo cienkich żeberek w nowym ułożeniu, które poprawiają cyrkulację powietrza; komorę parową pokrywającą rdzeń i pamięci VRAM; całkowicie metalowy backplate; osiem ciepłowodów 6 mm czy wreszcie Honeywell PTM 7950 zamiast tradycyjnej pasty termoprzewodzącej.

Opisywana karta graficzna dostępna jest już w sprzedaży w Chinach. Jej sugerowana cena to 7899 renminbi, czyli równowartość około 4379 złotych. Na razie nie wiadomo czy trafi ona również do Europy, ale XFX jest producentem dość popularnym zarówno na naszym kontynencie, jak i w kraju.

