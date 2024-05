Thermaltake ma dwa kompaktowe chłodzenia dla fanów ARGB LED

Twój komputer głośno pracuje? Procesor się przegrzewa? Lubisz podświetlenie RGB LED? Odpowiedzią na każde z tych pytań są nowe chłodzenia Thermaltake.

Najnowsze procesory takie jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji to piekielnie wydajne, ale również bardzo gorące układy. Tym samym coraz więcej osób decyduje się wymieniać fabryczne układy chłodzenia na mocniejsze i cichsze rozwiązania od firm trzecich.

Thermaltake ASTRIA 200 ma kosztować zaledwie 139 zł

A tak się składa, że Thermaltake wprowadza wreszcie do sprzedaży modele zapowiadane na początku roku, podczas targów CES 2024. Mowa o kompaktowych wariantach z podświetleniem ARGB LED.

Thermaltake ASTRIA 200 i ASTRIA 400 mają bliźniaczo podobną specyfikację. Są to wieżowe coolery CPU o wymiarach 160 x 94 x 124 milimetrów, które wyposażono w jeden wentylator. Różni je jednak liczba ciepłowodów - kolejno 4x 6 mm i 6x 6 mm, a więc tym samym maksymalne TDP - do 210 i 230 W.

Zastosowane "śmigło" to jednostka 120-milimetrowa, pracująca z maksymalną prędkością do 1800 RPM, przy wydajności do 65 CFM, ciśnieniu do 2,56 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 26,8 dB(A). Wspierane są nowsze i starsze procesory, które korzystają z gniazda Intel 1851, 1700 lub 115x oraz AMD AM5 i AM4.

Nowe chłodzenia Thermaltake mają trafić do sprzedaży w Polsce lada moment. Zdradzona została tylko sugerowana cena modelu ASTRIA 200, która wynosi 35 dolarów, czyli około 139 złotych.

Źródło zdjęć: Thermaltake

Źródło tekstu: Thermaltake, oprac. własne