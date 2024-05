To równia pochyła. SSD i RAM znowu znacząco podrożeją

Niestety najbliższe miesiące to nie będzie dobry moment na zakup SSD czy modułów RAM. Rynek cały czas obserwuje podwyżki cen kontraktowych za kości pamięci.

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które w najbliższym czasie planowały złożenie nowego lub modernizacje starego komputera. Wygląda na to, że wcześniejsze założenia dotyczące drożejących podzespołów okazały się prawdą - w pierwszym kwartale 2024 obserwowaliśmy podwyżki nawet o 28%.

Firmy związane z AI zabezpieczają się przed niedoborem HBM

Najnowszy raport od grupy badawczej TrendForce zdradza szacunki na drugi kwartał 2024 i są one niestety znacznie gorsze niż pierwotnie zakładano. Przewiduje się, że pamięci DRAM podrożeją od 13 do 18%, a kości NAND aż o 15 do 20%. Tylko w przypadku eMMC i UFS mają być to mniejsze podwyżki, "do 10%".

A co to oznacza dla nas, konsumentów? Jeszcze droższe nośniki SSD oraz moduły RAM. Mowa zarówno o segmencie budżetowym, jak i rozwiązaniach skierowanych do entuzjastów i biznesu. Będzie to miało również przełożenie na laptopy, tablety oraz gotowe zestawy komputerowe.

Podwyżki na rynku pamięci trwają od dłuższego czasu, mowa zasadniczo o 2-3 kwartałach z rzędu. Tym samym konsumenci detaliczni są coraz mniej skłonni do ich akceptowania. Może to doprowadzić do spadku popytu na rynku, a tym samym konieczności obniżenia cen przez producentów kości DRAM/NAND.

W opozycji stoi jednak rynek profesjonalny, a zwłaszcza firmy związane ze sztuczną inteligencją. Tutaj wiele firm boi się niedoboru pamięci HBM, składając już teraz większe zamówienia i chcąc się zabezpieczyć przed brakami w trzecim kwartale 2024 roku. Sporo serwerowni przerzuca się też z HDD na SSD.

Zobacz: SanDisk Desk Drive, czyli 8 TB wprost na Twoim biurku

Zobacz: SteelSeries ma nowe słuchawki. To nie jest sprzęt dla Polaka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Virrage Images, TrendForce

Źródło tekstu: TrendForce, oprac. własne